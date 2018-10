Inminente movilización de camioneros magallánicos

Acusan demandas incumplidas por parte del gobierno.

Algunos incumplimientos por parte del gobierno colmó la paciencia del gremio de transportistas magallánicos agrupado en la Asociación de Dueños de Camiones de Punta Arenas (Asoducam). Si bien obviamente que serán las bases las que propongan las directrices a seguir, pareciera estar a las puertas una movilización a nivel regional, la que podría considerar el bloqueo de ruta.

Al respecto Miguel Cárdenas Salazar, presidente de Asoducam Punta Arenas y director nacional de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, expuso la difícil situación por la que atraviesan los diferentes pequeños camioneros de Magallanes.

Comienza planteando que desde hace unos años, las industrias y comercio instalados en la región, que usufructúan de diferentes beneficios e incentivos tributarios, abusan en forma unilateral y arbitraria con los camioneros de la región, favoreciendo con las cargas a transportistas de grandes cadenas logísticas, preferentemente de Santiago y otras regiones del país. Señala que cuando entregan carga a algún camionero de la región, lo hacen a un valor exiguo como ser $500 el kilómetro cargado, valor que es absolutamente inviable para cubrir los costos operativos de nuestra actividad. “Es importante que la ciudadanía conozca que un solo camión que sale con carga desde algunas empresas establecidas en Porvenir, Tierra del Fuego, recibe como reintegro de parte del Estado de Chile, entre $30.000.000 a $40.000.000, montos que si se multiplican por todos los camiones que cargan en el mes, estamos hablando de millones de dólares que reciben de parte del Estado por la Ley Navarino. No obstante aquello, mantienen valores abusivos en los fletes de los camioneros de Magallanes, quienes deben llevar la carga de estas empresas recorriendo más de 3.000 kilómetros por un pago de $1.850.000, monto que no logran costear los gastos de los cruces en primera angostura, 1.500 litros de petróleo, viático, Tac, Senasa, Aduana, Sag, estacionamientos etc.. También es importante decir que la economía de la región se ve directamente afectada, toda vez que las grandes empresas de transportes que llegan del norte del país, a quitarles la carga a los camioneros de Magallanes, no dejan absolutamente nada en la región, como ser pagos de Iva, compras en el comercio local, repuestos de las unidades, etc…”.

Frente a lo anterior, Cárdenas Salazar exige prioridad de la carga, para los transportistas de la región y un valor ajustado a la realidad del costo operativo de las unidades.

Aparcadero

Otra materia pendiente, dice relación con el aparcadero de camiones, que Asoducam viene solicitando desde 2008, a todos los gobiernos de turno, pues sólo así se dará solución a todos los pequeños transportistas chilenos y extranjeros que no tienen dónde estacionar sus máquinas y realizar la mantención de las mismas. “De esta manera también estaremos dando seguridad vial a todos los habitantes de Punta Arenas, al no ingresar a la ciudad más de 2.000 camiones, teniéndola como terminal”, remarca, subrayando que al día de hoy no existe avance alguno en esta materia, acusando falta de voluntad política de llevar adelante este anhelado y significativo proyecto para los camioneros locales.

El directivo también aludió a la solicitud de un funcionario de Senasa (Servicio Nacional de Sanidad)-Argentina en el paso fronterizo de Integración Austral, en Monte Aymond. En una reunión efectuada en Buenos Aires los días 5 y 6 de diciembre de 2016 se prometió al Estado de Chile que este funcionario estaría instalado en dicha avanzada fronteriza en diciembre de 2017. A pesar del tiempo transcurrido, esto no se ha concretado, teniendo que en consecuencia los transportistas chilenos viajar hasta la ciudad de Rio Gallegos para efectuar los trámites pertinentes ante este organismo.

Por último, el líder de Asoducam, abordó el impuesto específico a los combustibles que data de 1985, con el pretexto de arreglar los caminos afectados por el terremoto de ese entonces. Por lo mismo, considera impresentable que este impuesto no sea pagado por las navieras, aerolíneas, constructoras, eléctricas, mineras etc. “Si todas estas empresas cancelaran el impuesto específico, el valor del diésel y de la gasolina sería significativamente menor para toda la ciudadanía y además el fisco recaudaría mucho más que los US$2.500.000 ( dos mil quinientos millones de dólares) anuales.