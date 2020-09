Inquilino del antiguo hospital tiene en alerta a vecinos del barrio Prat

Muchas historias se han contado desde que el Hospital Regional Doctor Lautaro Navarro Avaria se trasladó del barrio Prat hasta la Avenida Los Flamencos, hace 10 años. De entonces, las dependencias antiguas quedaron abandonadas, y cada tanto, asoman reclamos de vecinos por gente que ingresa a hacer destrozos, pernoctar, prender fuego, entre otros incidentes.

Lo cierto es que proyectos se han anunciado por montones, como demoler un sector para trasladar hasta allí oficinas de servicios públicos. Pero los vecinos ya están cansados de escuchar hablar de licitaciones, proyectos, avances y proyecciones, mientras ven volar las planchas de los techos del otrora hospital cada vez que hay viento. Una enorme estructura, abandonada a su suerte, subutilizando un sector, a estas alturas, prácticamente céntrico y que no tiene para cuándo resolverse, puesto que, con la emergencia sanitaria, las prioridades son otras y todos le hacen el “quite” a ese “cacho” llamado ex Hospital Regional.

Mientras tanto, el recinto es tan grande y de tan fácil acceso (pese a que hay guardias que resguardan un sector), que desde hace un tiempo (unos hablan que de febrero y otros, desde hace un mes), una persona en situación de calle, se encuentra en las dependencias que están justo en la esquina de Zenteno con Carlos Condell.

Los vecinos consultados, apuntan de inmediato que no se trata de una pareja de jóvenes que habita una pequeña casa unos metros antes de llegar a la esquina con Condell, ya que, aseguran, tienen buen comportamiento y no provocan daños. Sin embargo, el nuevo inquilino lleva causando problemas desde hace tiempo.

“Yo lo veo todos los días, que junta cosas y ha roto los marcos de las ventanas y los apila, parece que los vende, pero junta de todo, debe tener el mal de Diógenes. Los chicos que viven al lado me han dicho que les ha sacado cosas y les ha roto los vidrios. Ha venido Carabineros, pero no ha pasado nada. En las noches, este caballero se pone a gritar. No tiene nada que ver con los chicos que viven en la casa de al lado, que son tranquilos y a quienes incluso hemos ayudado cuando tienen algún problema”, comenta una vecina que pidió reserva de su identidad.

Unos metros más allá, otro vecino indica que, desde febrero, más o menos, ha visto a esta persona viviendo en el antiguo hospital, siempre acarreando cosas. “Saca los marcos de las ventanas, es medio ‘rayado’, llamamos a Carabineros para que vinieran, pero estuvieron afuera. Y en las noches escuchamos sus gritos”.

Ese mismo barullo ha escuchado otra vecina, que vive en calle Condell, a pocos metros de Zenteno y que tiene una visión ideal de lo que ocurre en esas dependencias. Y pese a que lleva dos días viviendo ahí, ya ha notado la presencia de este personaje: “Anoche sentí los gritos, pero no sabía de dónde eran. Como mi pieza da para la calle, se escuchaba bien. Como llevo poco tiempo y trabajo todo el día, no podría decirle si lo he visto hacer otras cosas, pero sí que en la noche grita harto rato”.

Al hacer una mirada desde afuera, se pueden apreciar en la reja, algunos juguetes, como un peluche de pingüino, o un casco azul colgando de una ventana. Los vidrios de las ventanas estaban ayer, todos rotos y muchos marcos, apilados junto al enrejado. El guardia del recinto, junto a un amenazador perro, dijo que no había visto nada en estos días.

Esta situación se mantendrá hasta que no se comience luego a hacer algo con el antiguo hospital, por último, que haya movimiento de tierra, porque así, aunque el recinto pareciera ser un cadáver arquitectónico, acoge mucha más vida de la que uno supone.