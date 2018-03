Instaladores de gas y electricidad solicitaron a intendente poder ser acreditados en la región

De acuerdo a un dictamen de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,

tienen plazo hasta marzo del próximo año, pero el proceso deberían realizarlo en Santiago.

Inquietos se encuentran los cerca de 300 instaladores de gas y eléctricos que, por una resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, tienen que iniciar el proceso para volver a acreditar su trabajo, proceso que tiene como plazo final, marzo del próximo año. El problema para ellos es que para ello tendrían que realizar estos trámites en Santiago.

Por esta razón, los dirigentes de estos trabajadores, Olga Paredes y Domingo Vega, llegaron a plantear al intendente Christian Matheson, la necesidad de poder realizar esta evaluación en Magallanes. “Somos instaladores domiciliarios, eléctricos clase B e instaladores de gas clase 3, que son de domicilios de hasta dos pisos, por lo que no hacemos un trabajo de ingeniería propiamente tal, somos instaladores autorizados. Los que componen esta agrupación son todos padres de familia, que no tienen la capacidad económica para salir de Magallanes, porque eso implica pasajes, estadía, y además, pagar la acreditación”, indicó Olga Paredes.

La dirigenta expuso que “fuimos acreditados con la Ley de Competencias Laborales Nº20.267 en el año 2008. En su momento, esa acreditación no tenía término, pero ahora sí. Se sacó una resolución en febrero del año pasado, la número 49 en la que debemos estar acreditados, nuevamente, al 31 de marzo de 2019”.

En ese sentido, si bien recalcaron que no tienen problema con volver a acreditarse, Domingo Vega recordó que “en esa oportunidad llegaron acreditadores de otras regiones, la Universidad Austral de Valdivia, la Universidad de las Américas de Santiago, y nos hicieron los cursos, que duraron un semestre, más las pruebas y la certificación; no es un proceso corto, no es llegar y dar un examen. Por eso es importante que se nos haga valer la vigencia que tiene nuestro carné”.

El dirigente lamentó que “hoy no hay entidades, universidades locales como la Umag o Inacap, que puedan darnos alguna acreditación que ellos puedan avalar. Pero, sin embargo, accediendo a acreditarnos, hoy estamos en un limbo, porque en marzo de 2019 expira y al no tener una entidad que nos pueda acreditar, definitivamente quedaríamos alrededor de 300 instaladores sin su carné de instalación, es decir, hoy no se podrían fiscalizar ni ejecutar obras ni para la seremía, el gobierno, ni para las constructoras, es decir, quedaríamos sin instaladores en la región; ese es nuestro tema fundamental, que aquellos que trabajen con sus respectivos carnés, puedan seguir trabajando de la misma forma y si hay que acreditarse, que haya una entidad acreditadora en Magallanes. Esperemos que el intendente gestione con alguna institución, o nos dé una respuesta”, finalizó.