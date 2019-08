Instan a ganaderos a postular a programas para aprovechar el agua

Con temáticas tales como la aplicación de buenas prácticas en la ganadería extensiva en ovinos y respecto de antecedentes sobre agua subterránea en la cuenca de Magallanes, se dio comienzo este jueves a las Jornadas Ganaderas 2019, la que se desarrolla hasta hoy en el recinto de Asogama.

En la oportunidad, uno de los temas centrales tuvo relación con las diversas soluciones existentes en materia de riego, instancia en que la jefa del departamento de Fomento de la Comisión Nacional de Riego, Paz Núñez Rodríguez, dictó una charla respecto de instrumentos creados para dicho fin, los que si bien son de suma utilidad, no son aprovechados por el sector ganadero. “Tenemos instrumentos de fomento disponibles desde hace años para Magallanes pero los productores no los utilizan. El problema es que considerando el cambio climático y la escasez de lluvia, especialmente en el verano que es cuando necesitan regar, estamos proponiendo que ustedes acumulen agua en el invierno y cuando la usen, lo hagan eficientemente a través de tecnologías que existen y se ocupan en otras zonas del país pero que aquí no aprovechan, porque no hay cultura de riego. Si lo hicieran, podrían perfectamente tener pastizales y mejores praderas”, señaló, agregando que otra problemática es que no se saca partido del agua acumulada, particularidad que bien podría dar paso a obras complementarias propicias para distribuir el recurso hídrico a través de bebederos para animales.

Para graficar todo lo indicado, la profesional planteó que en los últimos dos años en que se han inyectado recursos para fomentar el riego en la zona, no ha habido utilización alguna. “Anualmente hay disponibilidad para Magallanes de entre $150.000.000 y $200.000.000 que podrían destinar para riego”.