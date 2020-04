Instituto de Previsión Social habilitó teléfonos regionales para atender las demandas de la comunidad

El organismo reitera el llamado a tomar las precauciones para evitar el Covid 19

Una serie de medidas se han tomado desde el Instituto de Previsión Social para facilitar la realización de trámites y el acceso de los usuarios del organismo al cobro de sus respectivas pensiones y beneficios sociales, tomando en cuenta que los adultos mayores constituyen el principal grupo de riesgo del Covid 19.

Es así que desde abril, más de 2 mil pensionados del IPS que tenían una Cuenta Rut con algún movimiento en los últimos seis meses, están recibiendo sus pagos de manera automática en dicha cuenta, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Quienes no poseían una Cuenta Rut, deben hacer el cobro de manera presencial durante el mes de abril. No obstante, al hacerlo, se les dará la opción de acceder a una tarjeta para poder contar con pago automático los próximos meses. La recepción de dicha tarjeta, emitida desde Caja Los Héroes, es voluntaria por parte del pensionado y, de aceptarla, podrá renunciar a ella cuando la situación se normalice.

“Estamos conscientes y muy preocupados de que nuestros adultos y adultas mayores permanezcan en casa, porque queremos evitar las aglomeraciones en este público que es tan sensible al Coronavirus. Hay una disposición general de traspasar el pago de pensiones y otros beneficios, a Cuentas Rut”, explicó el director regional del Instituto de Previsión Social, Eduardo Barahona Kompatzki, haciendo presente que la medida busca evitar exponer a este grupo etario a la afluencia de gente que se vio en marzo.

El beneficio incluye, además, el adelanto en el pago de las pensiones para aquellos usuarios del IPS que reciben su ingreso entre el 16 y el 30 de abril, cuyas fechas de pago se corrieron para la primera quincena del mes.

En este contexto, las autoridades invitaron a la comunidad a revisar, en primer lugar, si son pensionados del IPS y si tienen alguna tarjeta de Cuenta Rut habilitada donde hayan podido realizarle el pago. Todos estos datos se pueden corroborar en el sitio web www.chileatiende.cl o llamando al teléfono 101.

En caso de aquellos adultos mayores que no tengan acceso a comprobar estos antecedentes, las autoridades regionales realizaron un llamado a familiares y conocidos a colaborar con las personas que así lo requieran.

Por otro lado, es importante que se acredite que el adulto mayor sea, efectivamente, pensionado del IPS (Ex INP), ya que también existen muchos pensionados de AFP’s que cobran sus pensiones en la Caja de Compensación Los Héroes y pueden existir confusiones.

Poder

Según se explicó, si un adulto mayor no tiene la posibilidad de acudir presencialmente a cobrar su pensión, existe la alternativa de entregar un poder a una persona cercana (familiar o conocido), que no debe ser notarial, pero sí debe ser coordinado con un asistente social del Instituto de Previsión Social, quien actuará como ministro de fe.

Según se indicó, un poder notarial igual es válido y de tenerlo, se debe enviar al Instituto de Previsión Social para su registro.

Teléfonos regionales

Cabe destacar que a nivel regional los funcionarios están trabajando para poder ayudar a los usuarios que así lo requieran.

Desde la dirección regional se informó que en Punta Arenas se está trabajando de lunes a viernes, entre las 9 y 17 horas, de manera remota, para atender las demandas de la comunidad en trámites específicos urgentes, como la asignación de poderes.

Es así que quienes necesiten realizar algún trámite de urgencia, pueden comunicarse a los siguientes teléfonos o correos electrónicos en los días y horarios establecidos:

Carlos Madariaga +56 9 66164236,

correo: carlos.madariaga@chileatiende.cl;

Julia Muñoz +56 9 56882524,

correo: julia.munoz@chileatiende.cl;

Eduardo Barahona +56 9 52379415,

correo: eduardo.j.barahona@chileatiende.cl.

En el caso de Puerto Natales, se está atendiendo los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas, con atención presencial. Durante la tarde, hasta las 17 horas, los usuarios pueden comunicarse al teléfono +56 9 56882527 o al correo andres.maass@chileatiende.cl.

En la comuna de Porvenir, la sucursal se encuentra abierta con restricciones. Se sugiere llamar al teléfono +56 9 56882580 o al correo daniana.alarcon@chileatiende.cl, entre las 9 y 17 horas.

Finalmente, en Puerto Williams, los usuarios pueden comunicarse con la funcionaria Flor Alvarado, al teléfono +56 9 66098089, también entre 9 y 17 horas.