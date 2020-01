Integrantes del Taller de Periodismo Científico tuvieron como primera tarea entrevistar a participantes del Congreso Futuro

Parte de los cursos de verano organizados por Explora El equipo conformado por once estudiantes prepara material para la presentación de este viernes, en la que entregarán un resumen de las actividades a las que asistieron, además de su visita a medios de comunicación, entre ellos, La Prensa Austral

Una experiencia inolvidable vivieron once estudiantes en su primer día de actividad en el Taller de Periodismo Científico “En búsqueda de la verdad”, que forma parte del programa de cursos de verano de Par Explora Magallanes. En esa primera jornada, acudieron al Teatro Municipal José Bohr para presenciar las exposiciones del Congreso Futuro. Pero además, pudieron entrevistar a algunos de los expositores, entre ellos, la Premio Nobel de Física, Donna Strickland.

El equipo está conformado por Camila Valenzuela, Matías Alvarez, Martina Cárdenas, Cristóbal Rubina, Rafael Silva, Paloma Villegas, Astrid Mimica, Ammi Jaramillo, Elena Alvarez, Valentina Contreras y Camila Millán, quienes son guiadas por la periodista Camila Buvinic y la monitora María José Ramírez. Durante esta semana, además de su participación en el Congreso Futuro, realizaron talleres, entrevistas en terreno, y visitas a medios de comunicación, entre ellos, La Prensa Austral.

Todo el material recopilado será trabajado para presentar, mañana, los resultados en la jornada de cierre de los talleres de Explora. Mientras tanto, continúan disfrutando y aprendiendo de esta experiencia y, aunque todos recién se aprestan a ingresar a la enseñanza meda, muchos ya tienen claro su futuro profesional.

Tras la visita que realizaron ayer a La Prensa Austral, algunos de estos entusiastas escolares expresaron sus sensaciones respecto de estos primeros días de taller. Elena Alvarez pasó a primero medio en el Instituto Sagrada Familia y gracias a una amiga que le “dio el dato”, ingresó por primera vez a un taller de Explora. “Pude conocer a gente importante en el Congreso Futuro. He aprendido a clasificar información entre la verdades y la que es falsa. Fuimos al Teatro Municipal y al Museo de Río Seco. También entrevistamos gente al azar en Zona Franca, y fuimos a medios de comunicación”, resumió la estudiante, que quiere estudiar Psicología o Periodismo.

En tanto, Martina Cardenas estudia en el Liceo Juan Bautista Contardi, en primero medio y “me motivé a participar, porque dijeron que al principio me dijeron que trataría sobre las redes sociales para distinguir cuáles son falsas de las que no; y también para aprender sobre periodismo. Yo antes había participado en un taller de Explora, sobre el mar”. La estudiante destaca como lo principal sí, “conversar con los científicos en el Congreso Futuro y que nos hayan explicado. No había la distancia que uno espera. Hablamos con Joe Palca y Timothy Naish en el Museo de Historia Natural de Río Seco”. Y aunque le gustaría estudiar Periodismo, también está pensando seguir la carrera de Psicología o ser matrona. Aún tiene un par de años para decidirse.

El caso de Cristóbal Rubina es llamativo, porque por su dominio del idioma inglés, pudo hablar de tú a tú con los expositores del Congreso Futuro y ayudar a sus compañeros a traducir. “Yo soy el único del grupo que lo habla fluido. En la mañana pude hablar con Joe Palca, porque a los demás se los ‘comieron’ los paparazzi, pero igual pude conversar unos diez minutos con él, sobre temas, principalmente, de Psicología. En Río Seco pude hablar con Timothy Naish y la ganadora del Premio Nobel, Donna Strickland, pero hubo menos tiempo. Lo que más me llamó la atención es que combinamos Psicología con ciencia, y le pregunté sobre qué pensaba de las ondas cerebrales que salen del cerebro, y si habría alguna manera de predecir los actos del cerebro. Le consulté si habría alguna posibilidad de que estas ondas podrían usarse en treinta años, por ejemplo, y que los celulares sean controlados por mente”, detalló el estudiante del Colegio Luterano.

Otra actividad que destacó fue el proceso de entrevistas que hicieron en Zona Franca, aunque encontraron desde gente muy receptiva a otros que los trataron con indiferencia. Respecto de la visita a los medios “lo que más me llamó la atención fue el funcionamiento, un trabajo más profundo de lo que uno cree, porque uno piensa que son un montón de periodistas corriendo como locos buscando noticias en todos lados, llegan y lo imprimen”.

Finalmente, Camila Valenzuela, estudiante de segundo medio en el Liceo Nobelius, destacó que al ver la lista de talleres, el de Periodismo Científico fue el que más le llamó la atención, “por lo que está pasando con el estallido social. Si bien no tenía muchas expectativas al principio, ahora estoy fascinada, me encantó. Estoy bastante interesada en estudiar Periodismo. En el Congreso Futuro lo que más me llamaba la atención fueron los temas del cambio climático, la ciencia y que pudiéramos hablar cara a cara con los científicos. En Zona Franca hablaba con gente junto a otra compañera y el viernes (mañana) será la muestra de los talleres”, destacó la estudiante.

Fotos Sebastián Vidal