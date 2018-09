Intendenta aseguró que en Magallanes sí existen políticas para evitar el manejo en estado de ebriedad

En la céntrica intersección de Avenida Colón con calle Bories se congregaron diversas autoridades en la tarde de ayer con el fin de lanzar una campaña para evitar los siniestros viales que se producen debido a la ingesta de bebidas alcohólicas, sobre todo ahora en vísperas de Fiestas Patrias y donde habrá cinco días festivos.

La intendenta María Teresa Castañón comandó la cruzada anunciando que aumentarán los operativos de fiscalización por parte del personal del Senda y de Carabineros, aseverando que “estamos trabajando fuertemente, haciendo esta campaña para decirle a la gente que se cuide, tolerancia cero al manejo con alcohol. No queremos ningún accidente y si las personas van a beber que no conduzcan y que no excedan los límites de velocidad”.

Consultada ante las críticas emitidas por la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, quien indicó que en la región no existen políticas integrales permanentes para la reducción de la velocidad o de la ingesta de alcohol, la jefa del gobierno regional enfatizó que “medidas siempre hay, los límites de velocidad bajaron a 50 km/h, la gente está concientizada y lo está respetando, y estamos trabajando fuertemente en la prevención”.

Asimismo, ante la existencia en Punta Arenas de solamente dos pistolas radares para el control de velocidad, de las cuales una está en calibración, y que permanentemente se efectúan carreras clandestinas en las avenidas centrales de la ciudad, Castañón se limitó a responder que “todo eso ha disminuido con el nuevo límite de velocidad y la gente ha tomado conciencia de aquello”.