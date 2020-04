Intendenta de Aysén y Covid-19: “Tomamos muchas medidas de manera temprana”

Los números indican que el último contagiado se registró hace ya dos semanas.

Treinta y cinco días exactos han pasado desde que se confirmara el primer caso por Covid-19 en Aysén, virus que a la fecha sólo ha infectado a siete personas -cinco de ellas con residencia fuera de la región- de las cuales ya seis fueron dados de alta.

Así lo destaca el Diario Regional Aysén, señalando que las estadísticas indican que la región es la que ostenta la menor tasa de casos -0,07% del país, además de no presentar fallecidos- y que de acuerdo de la intendenta Geoconda Navarrete se explican en parte a que “tomamos muchas medidas de manera temprana que nos han permitido resguardar la seguridad de la población”.

Sobre lo mismo, la autoridad resalta que “el cierre de los pasos fronterizos, la instalación de distintas barreras y aduanas sanitarias -16 en total- además de los protocolos, en un trabajo muy fuerte de la autoridad sanitaria y las carteras sectoriales para poder exigir, perfeccionar y mejorar protocolos que nos permita resguardar la condición de nuestros habitantes y de quienes llegan”.

Además, pone hincapié en las barreras sanitarias implementadas, resaltando que “estas 16 barreras sanitarias nos han permitido tener el control de las personas que ingresan, la trazabilidad de ellas, porque no sólo se toma la temperatura sino que se llena una planilla para hacerle seguimiento a esas personas y aislarlas en caso de que se necesite”.

Eso sí, la intendenta advirtió a la población de que, en caso de no sumarse a las medidas de autocuidado y alejamiento social, pueden generar un cambio. “Probablemente estas cifras que como región hoy día exhibimos pueden cambiar el día de mañana, lo único que esperamos es que no cambien drásticamente y para que ese cambio no sea drástico depende de las acciones con la que asumamos nuestros actos cada uno de nosotros”.