Intendenta de Magallanes, María Teresa Castañón: “El lunes vamos a seguir trabajando igual porque a mí no me ha llamado nadie”

Durante la tarde de ayer, la intendenta de Magallanes, María Teresa Castañón, salió al paso de las informaciones que daban cuenta de su inminente su alejamiento del cargo señalando que no ha recibido ninguna notificación respecto de que no va a continuar. “Los rumores no le hacen bien a nadie”, dijo la primera autoridad regional durante una visita que realizó a la ExpoMagallanes, donde estuvo acompañada por José Caldichoury, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Al ser consultada debido a que se haya restado de actividades confirmadas durante el viernes, la autoridad comentó que no pudo asistir debido a que se produjeron problemas internos que eran necesario resolver.

“La verdad es que muchas veces en la administración interna de la intendencia tenemos que solucionar problemas y me gusta estar involucrada en las cosas porque así mantengo el manejo de las situaciones. Ese día estuvimos manejando una que otra contingencia que era importante darles solución y, como digo, siempre las personas están primero”, comentó María Teresa Castañón.

En este contexto, insistió en que, a pesar de las informaciones que circulan respecto de que dejaría el cargo, ella se mantiene trabajando. “A mí no me ha llamado nadie para decirme que no sigo y lo he dicho desde la semana pasada, desde que aparecieron los primeros rumores. Nosotros seguimos firmando distintos convenios y estamos viendo los proyectos para presentarlos ahora en febrero al Core”, insistió, agregando que el lunes sigue trabajando hasta que el Presidente Sebastián Piñera decidiese lo contrario.

En relación a las informaciones que han circulado durante la última semana, la autoridad regional comentó que la gente no vive de rumores, sino que lo que espera la comunidad son soluciones sobre los temas que los afectan, soluciones habitacionales o la falta de alcantarillado y mejorar la calidad de vida de las personas.

“Creo que los rumores no le hacen bien a nadie, pero el día en que me notifiquen o me digan: ‘Hasta aquí llegó’, lo voy a anunciar a los medios de comunicación. Creo que la fuente fidedigna soy yo, es la intendencia. Si llega a pasar algo así les voy a comunicar a ustedes”, aseguró.