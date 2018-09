“Intendenta es la responsable de la pérdida del bono”

La coordinadora de la Mesa del Sector Público de Magallanes, Alejandra Manzanares Lemarchand, acusó ayer el nulo apoyo prestado por la intendenta María Teresa Castañón y de su equipo técnico para mantener el bono anual que se le paga a los trabajadores.

La dirigenta señala que este beneficio se comenzó a pagar en 2015, se ganó por dos años el 2017 y se mantuvo por un año más y la mesa este 2018 estuvo trabajando por varios meses para poder mantenerlo y darle continuidad a este bono establecido en la Ley 20.883, cuyo último pago se realizó hoy (ayer). “Estamos ad portas de perderlo, porque la intendenta no nos recibió, dijo que lo iba a llevar como un tema importante a La Moneda y recién recibimos el martes un correo diciendo que nos iba a recibir por ley de lobby el 20 de septiembre”, destacó.

Agregó que urgía que se eliminara la asignación de zona de la línea de corte, para los efectos de cálculo, garantizando con ello que el benefició económico sea percibido por un número mayor de funcionarios de las zonas extremas del país, tal como fue anunciado durante la tramitación legislativa de la referida norma, con el objetivo de no provocar el despropósito, de que un emolumento se convierta en un menoscabo para el 90% de los funcionarios que no puedan acceder a este beneficio.

Por su parte la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes, Mónica Alvarez expresó que estaban profundamente molestos con la primera autoridad, porque encontraban que los temas de los trabajadores del sector público, no eran prioridad para este gobierno más allá que en el discurso la intendenta haya manifestado su preocupación por los magallánicos. “Hoy día nosotros vemos que éste no es un tema para el gobierno regional. Desde que se instaló este gobierno nosotros hemos estado golpeando la puerta de la intendencia para ser recibidos, para que se instale la mesa técnica que tiene que trabajar en la continuidad de este bono. El ministro anterior nos dijo que el bono se mantenía por un año más a la espera que nosotros tengamos un informe que pueda garantizar y justificar la permanencia de este bono desde este año en delante de forma permanente, pero hasta ahora este documento no se había elaborado”, subrayó.

La dirigenta de la Umag añadió que ellos le habían manifestado en la única reunión que habían tenido que este informe podría realizarlo el observatorio laboral de la Universidad de Magallanes, donde se dé cuenta de la condición distinta de vida en la región. “En la oportunidad se nos dijo que el estudio Presupuesto Familiar Regionalizado lo iba a hacer el Ine, pero hasta el momento no ha pasado nada y todo ha quedado en buenas intenciones. Nosotros sabíamos desde el momento en que se cambia de gobierno que íbamos a tener que explicar con peras y manzanas la historia de este bono, pero lo que nosotros a lo menos esperábamos es que las autoridades regionales estuvieran a la altura. Si ellas no conocen la génesis de cómo nació esto al menos que nos llamen para preguntar”, subrayó.

Finalmente, la Mesa del Sector Público expresa que le traspasan toda la responsabilidad de la pérdida de este beneficio a la intendenta y a su equipo de trabajo, por no estar a la altura del cargo que hoy ocupaban, por lo que hacían un llamado a las bases a estar atentos a los acontecimientos. “Desde este momento nos declaramos en estado de alerta”, sentencian.