Intendenta Rojas dijo que se trabaja en responder petitorio de organizaciones

La primera autoridad recordó que el país está en un Estado de Excepción Constitucional.

“Desde que asumí me he encontrado en contacto directo con todos los dirigentes y dirigentas que han demandado ser oídos. He tomado cada una de las demandas tanto de manera presencial, virtual y telefónica porque sé que requieren soluciones y en eso el gabinete regional ha estado trabajando intensamente”, señaló ayer la intendenta de la Región de Magallanes, Jennifer Rojas, al iniciar el habitual informe de la situación de la pandemia en la zona.

Así abordó la manifestación pública de representantes de organizaciones sociales que en caravana vehicular se manifestaron anteayer por las medidas impuestas en el manejo del coronavirus en la región, como también hicieron llegar un petitorio con diversas medidas entre las cuales piden entregar un bono de $500 mil a todos los hogares con ingreso inferiores a $600 mil mensuales; decretar el cierre del aeropuerto, como también la defensa al derecho laboral de los trabajadores independientes, entregándoles permisos especiales sin requisitos de contratos para permitirles trabajar. Entre otras cosas también piden que las medidas se tomen en la región y no en Santiago, acusando que a nivel central desconocen la realidad de Magallanes.

La intendenta regional enfatizó: “Tenemos el petitorio recibido en el día de ayer (lunes) y hoy (ayer) estamos trabajando para dar respuestas correctas, concretas y realistas. Tal cual como ustedes me conocen jamás vamos a proponer ideas que no sean reales y vamos a seguir trabajando de la mano para poder salir adelante”.

Jennifer Rojas reiteró que sabe que hay muchas personas que lo están pasando mal y luego agregó: “Lo que sí quiero reiterar además que hoy estamos en un Estado de Excepción Constitucional. Estamos en paso uno en cuarentena obligatoria y además estamos en el momento más difícil de la pandemia en nuestra región. Por tanto las movilizaciones no están permitidas. No podemos generar factores de riesgo que sean foco de contagio. Por tanto les reitero las puertas de mi oficina y las llamadas siempre van a estar disponibles para ustedes para que en conjunto en un ambiente de respeto y diálogo podamos lograr los grandes acuerdos”.

Abren postulación al Reactívate

La intendenta Rojas recalcó que el gobierno está interesado en apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Por ello ayer se lanzó un nuevo proceso de postulación al instrumento “Reactivate Multisectorial”, cuyos postulantes podrán presentar sus solicitudes hasta el viernes de esta semana.

La directora regional del Servicio de Cooperación Técnica, María Soledad Solo de Zaldívar, recordó que ya han beneficiado a 1.170 Pymes en la región y por eso el compromiso es ir apoyando a más emprendedores.

“Desde hoy y hasta el 16 de octubre estará abierta la postulación a un ‘Reactívate Multisectorial’ donde podrás acceder hasta $3 millones. Con eso podrás pagar sueldos, arriendos, compra de mercadería tanto de activos fijos tangibles o intangibles. Para postular sólo debes ingresar a nuestra web www.sercotec.cl”.

Agregó que también se dispuso para todas las consultas o dudas un call center con el número es el 232425000.