Intendente advirtió a violentistas que actuará con todo el rigor de la ley

Cuando la ciudad comenzaba a retomar la tranquilidad, el jueves en la noche violentistas se tomaron el centro de la ciudad y provocaron hechos vandálicos y delictuales, como fue el saqueo a la tradicional Tienda El Arte de Vestir, donde provocaron daños que en primera instancia fueron avaluados en cinco millones de pesos.

Esto llevó al intendente José Fernández a convocar a una conferencia de prensa ayer en la mañana, siendo acompañado por los jefes de Carabineros y la PDI.

“Eso no lo vamos a tolerar, porque ellos saben que con ese tipo de actitudes no van a conseguir nada”, advirtió.

Esto lo dijo en alusión a los desmanes del jueves en Punta Arenas, donde se registraron desórdenes públicos y saqueos al interior de una céntrica tienda de calle Bories.

Fue claro en sostener que “ya no hay espacio para que los actos delictuales sean una forma para exigir demandas ciudadanas”, en alusión a la actuación de un grupo que calificó de aislado y minoritario, “que se dedicó a destruir y a robar al interior de una céntrica tienda comercial. Como ya lo hemos dicho, eso no lo vamos a tolerar porque ellos saben que con ese tipo de actitudes no van a conseguir nada”. Repitiendo los dichos del Presidente Piñera, dijo que “aquí la ley va a pesar con todo el rigor, porque ya se han anunciado una serie de medidas para trabajar por las demandas que la ciudadanía nos ha exigido en las calles, y no vamos a ceder a las presiones de pequeñas cúpulas violentistas que lo único que pretenden es destruir todo lo que vamos construyendo”.

En el informe que entregó planteó que a la fecha se han presentado ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas quince querellas criminales individualizadas, y otras están en trámite, “lo que es una clara señal de lo que ha instruido el Presidente de la República en el marco del Acuerdo de Seguridad”.

Fernández recordó que entre las medidas consensuadas en la Agenda Social está la subida de las pensiones para los sectores vulnerables, incrementándose paulatinamente hasta llegar a un 50% de aumento en 2022, beneficiando a un millón y medio de personas, como también el incremento del presupuesto para la salud en un 11%.

A la vez, gobierno y oposición establecieron un mecanismo para controlar el excesivo precio de los medicamentos en el país.

“Estas son algunas de muchas otras medidas que nuestro gobierno está impulsando, y no descansaremos hasta mejorar la calidad de vida y reducir la sensación de inequidad de los habitantes de Magallanes y de todo el país. Es nuestro compromiso”.

Ultimo balance de Carabineros revela 325 detenidos desde que partieron las protestas

En poco más de un mes, desde que comenzaron las manifestaciones en el país, en Punta Arenas han sido detenidas 325 personas, según el último reporte entregado ayer por el jefe de zona de Carabineros, general Roberto Machuca.

Esto se traduce en “76 eventos”, tiempo durante el cual han resultado lesionados 21 carabineros y 20 vehículos presentan daños.

Y a 71 se elevó la cantidad total de menores detenidos.

Sobre la jornada del jueves en la noche, el jefe policial reconoció que “tuvo un grado de complejidad”.

En medio de la violenta manifestación de la tarde, los detenidos fueron 24 en total (21 adultos y tres menores)

De estos, 11 fueron aprehendidos por desorden, uno por oponerse a la acción de carabineros en servicio y otro por agredir a dos observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

Además, el general Machuca mencionó 10 personas detenidas por robo en lugar no habitado, en la tienda El Arte de Vestir, los que fueron puestos a disposición del tribunal.

Al final fueron 16 personas que pasaron a control de detención y otras ocho quedaron apercibidas.

“Los resultados están a la vista. Se aplicó la inteligencia, eficiencia y eficacia. Diez detenidos no es al azar. No es fácil, y hay un equipo multidisciplinario trabajando”, indicó el general sobre los detenidos que ingresaron a la tienda magallánica.