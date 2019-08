Intendente José Fernández Dübrock al cumplir seis meses de gestión: “A nuestros partidos les falta un poco más de presencia en la comunidad”

El tercer intendente de la administración Piñera, en su segundo período, ha debido afrontar diversos desafíos en este corto período al mando de la región, tanto en el nivel interno como en materia de gestión. Y ha debido avanzar rápidamente en temas que al parecer sus antecesores no alcanzaron a zanjar.

Claudia Caballero

ccaballero@laprensaaustral.cl

Es el tercer intendente nombrado por el gobierno del Presidente Piñera para Magallanes, antecedido por Christian Matheson quien duró cuatro meses en el cargo y María Teresa Castañón quien ejerció por seis meses como primera autoridad regional. De respuestas cortas y acotadas, José “Puchi” Fernández, quien asumió en febrero de este año, se ve como un personaje tranquilo y laborioso dispuesto a enfrentar hasta el último día de su mandato las responsabilidades que le impone el cargo, aunque tenga que sortear constantemente los diversos escollos que se le presentan en el camino.

– ¿Cuál es el balance que haría a 6 meses de su gestión? ¿Cómo se siente en el cargo?

– “Como en todas las cosas, en estos cargos hay días en que uno se siente mejor que en otros. Porque unos días las cosas fluyen más y en otros menos y entras a desilusionarte un poco. Pero así son las cosas en este tema, en el sentido de que de repente pueden avanzar más rápido y después más lento. Yo creo que si uno suma y resta yo te diría que ha sido una buena experiencia. No te puedo decir ‘¡oye lo he hecho fantástico!’, porque son otros los llamados a decir eso y si la cosa ha andado bien o mal”.

– En este período tuvo la responsabilidad de elegir a los jefes de divisiones que acompañarán su mandato y con quienes sentarán las bases de lo que será el nuevo gobierno regional. ¿Qué piensa de este rol pionero que le tocó ejercer?

– “Se siente la responsabilidad de elegir a estos 6 jefes quienes deben acompañar el proceso de formación del gobierno regional y cómo se lo vamos a entregar al próximo gobernador regional. Todo esto es una experiencia nueva, porque se está realizando por primera vez en todo el país, entonces hay que ir aprendiendo y viendo cómo se aplican los distintos decretos que van saliendo para hacer el traspaso de las funciones. Creo que es un lindo desafío para este equipo, que además está conformado por profesionales jóvenes y la experiencia les va a servir para foguearse en estas lides”.

– ¿Sobre su gestión política, es cierto que se vio impedido de hacer los ajustes que quería aplicar a nivel local tras producirse cambios en el gabinete ministerial?

– “No. No es que me haya visto impedido de realizar los cambios ni tampoco era obligación hacer cambios acá. Uno siempre está viendo y evaluando. Además los seremis son funcionarios de confianza de los ministros, entonces yo puedo tener una opinión pero su trabajo lo evalúa el ministerio respectivo. Cuando asumí evalué a los seremis y vi si de acorde a lo que estaba sucediendo era necesario cambiar o no y eso no se ha dado”.

Desencuentros

– ¿Y después del

desencuentro con su comité político, cómo califica la relación con sus integrantes? ¿Qué influencia tiene este comité político en sus decisiones?

– “En el comité político lo que hacemos es analizar la situación de la región y se abordan los temas desde la índole política y cómo los partidos pueden apoyar al gobierno en los distintos problemas. La parte técnica, la solución de los problemas y los proyectos de desarrollo lo vemos con los seremis. El fin que tiene el comité político es apoyar políticamente la gestión del intendente”.

– ¿Y usted se ha sentido respaldado por su gabinete político?

– “Sí. Yo creo que en cierto modo han hecho parte del trabajo, pero creo que aquí a nuestros partidos les falta un poco más de presencia en la comunidad”.

– La cartera de proyectos para la región ya fue entregada. ¿Qué piensa cuando algunos sectores plantean que no hay obras emblemáticas, por las cuales se pueda recordar esta administración?

– “Es cierto que hay muchos proyectos que son de arrastre. Porque aquí hay una continuidad de políticas. Pero nosotros también vamos a dejar algunos proyectos que la otra administración va a tener que hacerlas. Llegar con un proyecto a la etapa de evaluación, para que obtenga su “RS” (Recomendación favorable) si son proyectos grandes demora un par de años. En dos años de gestión es difícil finalizar una obra grande y emblemática. Aquí hay obras que partieron en el primer gobierno del Presidente Piñera y recién ahora vemos que se está discutiendo si se van a materializar o no”.

– ¿Eso es lo que está pasando con el Centro Antártico Internacional (Cai)?

– “Exacto. Tienes ese y tienes el caso de este proyecto que está tan en boga últimamente, el de la vía elevada. Ese partió el año 2012-2013, y recién en 2019 se llamó a licitación. Respecto a Cai no me han avisado que la consultora haya entregado el diseño”.

– ¿Qué sintió cuando el Consejo Regional tomó la decisión de no apoyar al anteproyecto de inversión regional, ad portas del viaje a Santiago?

– “Yo creo que esa fue una manifestación política de parte del Core para hacer ver el malestar que sentían frente a una obra que aparecía ahí (la vía elevada), pero esta no era la primera vez que la obra estaba en el anteproyecto regional de inversiones, porque el año pasado también apareció en el ‘Propir’ (Propuesta de Proyectos de Inversión Regional). Así es que este proyecto ya venía de tiempo solicitando recursos. Lo que pasa es que lleva tantos años y en todo este correr del tiempo las autoridades políticas tanto del Consejo Regional como del Concejo Municipal han cambiado, entonces es lógico que algunas autoridades digan: ‘oiga pero a mí nadie me contó esto’, por supuesto que nadie le contó si no era autoridad y no participaron de las consultas ciudadanas”.

– La conmemoración de los 500 años también ha sido controversial. Algunos sectores han criticado el protagonismo que ha adquirido el alcalde de Punta Arenas y que no sea el gobierno regional quien lleve adelante el tema. ¿Qué opina de estas críticas?

– “Yo comparto la mirada de que el tema es macro y que tiene relevancia no sólo regional, sino nacional. Aquí son cinco comunas las que tienen ribera en el estrecho de Magallanes, por lo tanto las cinco son tan importantes como la comuna de Punta Arenas. Pero también hay que reconocer que el alcalde Radonich partió mucho tiempo antes con este tema de los 500 años. El se preocupó, ha hecho gestiones por lo tanto no hay que desconocerle esta labor que ha ido realizando para la comuna de Punta Arenas. Eso también podrían haberlo empezado a hacer los otros alcaldes. Si vamos a hacer actividades que sean de orden regional el liderazgo debiera tenerlo la intendencia. Ahora si son actividades netamente comunales, no veo por qué no deban ser los respectivos alcaldes los que gestionen sus actividades”.

– Y a propósito, ¿cuándo vamos a tener actividades de carácter regional?

– “Nosotros tenemos algunos proyectos que veremos si los podremos financiar a través del Consejo Regional. Cuando tengamos esa respuesta vamos a poder salir a decirles ‘tenemos esto’. Porque hasta ahora desde el nivel central no se han manifestado con que nos vayan a entregar fondos extras para estos efectos. A no ser que en las próximas reuniones de la comisión nacional salga esto. Pero la primera reunión fue más bien informativa y no se habló de financiamiento”.

Carbón y salmones

– Frente a la posible crisis económica que generaría un cierre de Mina Invierno y la disminución de faenas de la salmonera Nova Austral, ¿considera esperanzador el surgimiento de nuevas reservas de petróleo y gas en Tierra del Fuego?

– “De acuerdo a lo que se me ha informado, el horizonte de explotación es de 20 años, por lo tanto eso mantendría el nivel de productividad de esta empresa, o del rubro petrolero, como ha estado hasta ahora. No lo va a empeorar o mejorar. Ellos han mantenido su planificación de inversión. Ahora si eso va a impulsar la actividad económica, perfecto, pero no hay que pensar que tenemos solucionado el problema de gas o petróleo porque eso no es así. No hay que cantar victoria antes de tiempo”.

– Y respecto al posible cierre de Mina Invierno y a los temores que generan los problemas que está enfrentando Nova Austral en Tierra del Fuego…

– “Bueno el tema de Mina Invierno está judicializado y nosotros como gobierno no podemos avanzar más rápido sino que estar expectantes qué va a pasar con eso y si vamos a llegar al cierre o no y dada la eventualidad del cierre cómo vamos a poder relocalizar a esa gente. Porque ahí hay que pensar en ‘relocalización’ más que en ‘reconversión’. Y el tema de Nova Austral hoy día también la investigación se encuentra judicializada y vamos a ver cuál será el fin de esto y en qué términos va a ser. Pero ahí hay dos fuentes laborales: una es la planta de proceso de salmones de Porvenir y los centros de cultivo, entonces tenemos dos tipos distintos de trabajo. Pero yo creo que si la terminan sancionando, otra empresa podrá comprar esos capitales y seguirá su giro”.

– ¿Cuál sería su mensaje a la comunidad?

– “Hay que darle cierta tranquilidad a la comunidad. Con la cartera de proyectos de hoy día el Estado se ha convertido en el mayor inversor en la región y tenemos una gran cantidad de obras que otorgarán gran cantidad de puestos de trabajo y eso nos permitirá dinamizar la economía regional”.