Intendente José Fernández respaldó labor de Mariela Rojas: “No es responsabilidad de la seremi de Salud que hayamos retrocedido a la Fase 2”

El intendente de Magallanes, José Fernández, respaldó el trabajo que ha desarrollado la secretaria regional ministerial de Salud, Mariela Rojas, luego que el diputado Karim Bianchi haya pedido su salida atribuyéndole cierta responsabilidad por el momento sanitario que vive la comuna de Punta Arenas por el Covid-19, luego que se retrocediera de la fase 3 a la 2 en el plan de desconfinamiento por nuevos rebrotes de contagios.

“No es responsabilidad de la seremi que hayamos retrocedido a la Fase 2 y la seremi hace todo su trabajo. Yo creo que hay que reconocer el trabajo que está haciendo Salud acá en la región y son los lineamientos de la política nacional que se están aplicando”, expresó la autoridad.

Asimismo, señaló que el rebrote ocurrido en Punta Arenas no es algo ajeno a lo que también lamentablemente se está presentando en otras zonas del mundo que ya estaban en un desconfinamiento mayor como está pasando en Europa. “Miremos lo que está pasando en España e Italia, incluso en Alemania y hasta Nueva Zelanda que llevaba 90 días sin casos y hoy (ayer) tiene cuatro personas contagiadas”.

“Un tremendo trabajo”

El intendente insistió que “el ser tan eufórico y echarle la culpa a la seremi no es justo. Todo el personal de Salud, encabezado por ella, está haciendo un tremendo trabajo. Si hoy tenemos la cantidad de personas que se están reportando como sintomática y asintomática es gracias al trabajo que está desarrollando Salud”.

Fernández recalcó que si Salud no saliera a buscar los casos se estaría quizás reportando entre 10 y 15 casos. “Todos los días los casos que se reportan, casi el 50% son personas asintomáticas. No habríamos tenido idea de que estaban contagiadas si no saliéramos a realizar este control activo”.

Reflexionó luego que a lo mejor ahora eso también juega en contra porque mucha gente piensa que hay más contagiados y Salud no hace su trabajo, pero es al contrario, la seremía está haciendo el trabajo.