Intendente por celebración de los 500 años: “Debido a la contingencia social, se está evaluando hacer una actividad con los Reyes de España y el Presidente de Portugal”

El intendente de Magallanes, José Fernández, no tuvo reparos en analizar las tareas para el gobierno en este nuevo año y, como era de esperar, comenzó analizando cómo se afrontará en su gestión el correr del 2020:

“Estamos partiendo el año con muchas expectativas. El 2020 será un año cargado de elecciones, donde la ciudadanía podrá expresar su voluntad con el plebiscito en abril, cómo se quiere esta nueva Constitución; también elegiremos por primera vez un gobernador regional; además, elegiremos alcaldes, lo que dará un nuevo enfoque a la administración local, así que está cargado el año”, dijo el intendente.

– El gobierno terminó el año en medio de una crisis. ¿Cómo se afrontará el estallido social el 2020?

– “Es un trabajo en conjunto con el parlamento para abordar las demandas sociales y poner estas demandas en primera línea. En un principio, la gente demandaba una nueva Constitución y el gobierno se allanó a eso, pero hoy tenemos voces donde dictan que se debería haber avanzado en pensiones, salud y para allá vamos, ese es nuestro norte”.

– El Presidente había declarado que la crisis social ya pasó. ¿Usted cree lo mismo?

– “Todo lo que se vandalizó durante el estallido social ya pasó, eso creo que es la lectura de esa frase, porque la gente no está de acuerdo con los actos de vandalismo y, situaciones como la quema de estaciones de metro, ya han bajado y hay que mantener ese ritmo. Hay que sentarnos a conversar, porque si no existe paz, no podremos entendernos”.

– Muchos partidos políticos están atravesando una crisis.

– “Ha remecido a todos los sectores, no hay ninguna persona del espectro político que pueda decir que no lo ha tocado de alguna forma, tal como dicen por ahí que no son 30 pesos, sino que 30 años, hay demandas que no se han solucionado. El plan, hoy, es ver cómo solucionamos eso, de una forma seria y sostenible”.

– La Udi también protagonizó un remezón en Chile Vamos. ¿Qué le parece esta situación del oficialismo?

– “Fue un temblor, pero la Udi no se ha salido de Chile Vamos, solo se han restado a ciertas reuniones. Esto es lo mismo que pasa en todas las familias, siempre hay un hermano que es más díscolo que el otro y es bueno que cada uno tenga distintos puntos de vista”.

– ¿Quién fue el díscolo en este caso?

– “En este caso, el díscolo fue la Udi, pero en algún momento se sentarán a nivel nacional para conversar y solucionar esto. En el consejo del partido será tocado este tema tan candente. Chile Vamos tiene una diversidad de opiniones y este problema fue por eso finalmente”.

500 años, ¿de qué?

– ¿La conmemoración de los 500 años sigue intacta para este año?

– “Los 500 años de la primera circunnavegación al globo es un hito a nivel mundial. Creo que sería un terrible error, como región y país, restarnos de esta conmemoración. Eso sí, con toda esta efervescencia social, como lo que ha sucedido con el monumento de Hernando de Magallanes, vamos a tener que repensar los actos que se tenían planeados”.

– ¿Tiene pensado implementar un plan de seguridad especial?

– “Estamos trabajando en un plan de contingencia, no se trata de poner más o menos seguridad, no tiene sentido, porque pasaría a ser más relevante los actos de seguridad que el acto mismo. Hay que desarrollar actividades donde puedan convivir los detractores a esta conmemoración y los que no”.

– ¿Cuál sería el plan de contingencia, entonces?

– “Hay varias actividades pensadas, pero por ahora se están barajando recién las posibilidades con la Comisión de los 500 años. A lo mejor no vamos a tener actividades con dignatarios, como se estaba pensando. Debido a la contingencia social, se está evaluando hacer una actividad con los reyes de España y el Presidente de Portugal”.