Interponen querella en contra de dos asesoras de agrupación para la vivienda

La acción penal presentada por el abogado Ramón Ibáñez está dirigida contra María Labra Oyarzo y Abigail Pino Labra, solicitando investigar la malversación de al menos 500 millones de pesos que depositaron 169 personas para la compra de un terreno con el fin de obtener su casa propia.

Soportando los cinco grados bajo cero que a eso del mediodía de ayer se sentían en nuestra ciudad, al menos sesenta personas pertenecientes a la agrupación para la vivienda Keren Hapuc llegaron portando lienzos hasta las dependencias del Juzgado de Garantía de Punta Arenas con el fin de hacer público su repudio en contra de dos asesoras y miembros de la respectiva directiva, quienes son acusadas de exigirles dineros para la compra de un terreno y así obtener su casa propia, anhelo que nunca se concretó.

Liderados por la vocera Rocío Jil y respaldados por el abogado Ramón Ibáñez, los afectados interpusieron una querella criminal por el delito de apropiación indebida en contra de María Elena Labra Oyarzo y su hija Abigail Belén Pino Labra, además de contra todos aquellos que resulten responsables.

Cabe recordar y tal como fue informado por La Prensa Austral a inicios de mayo, los hechos se remontan al año 2013 cuando se conformó la agrupación, depositando los afectados durante el transcurso de los últimos cinco años múltiples sumas de dinero para distintos fines, pagando inicialmente una cuota de 150 mil pesos por “inscripción” y que cubriría los gastos de fotocopias y otro tipo de diligencias.

Posteriormente la supuesta coordinadora les habría solicitado a cada familia un monto de 3 millones de pesos para la compra del sitio donde se construirían las viviendas, localizado al final de la Avenida Pedro Aguirre Cerda, en el sector surponiente de Punta Arenas, con el objetivo de que fueran acogidos por una Entidad Patrocinante del Ministerio de Vivienda (Minvu). Asimismo, a fines de 2017 el propietario del terreno en cuestión les cursó una multa por el atraso del pago, por lo que Labra les habría solicitado en diciembre de ese año más dinero para costear estos gastos, sin que existiera una rendición de cuentas.

Millonario monto

en dinero

“Somos 173 socios registrados, pero en la totalidad del grupo somos 225, de los cuales ninguno somos dueños del terreno que fue comprado. Al menos el monto malversado alcanzaría aproximadamente los 600 millones de pesos. A las denunciadas les exigimos un balance esperándolas por más de un mes, con cambios de fecha reiteradamente y hasta el día de hoy no ha habido ni siquiera una asamblea. Harta gente está súper colapsada anímica y sentimentalmente, porque hoy, después de haber esperado cinco años ni siquiera tenemos terreno ni una posibilidad de postular a una vivienda. Claramente que hacemos un mea culpa, pero lamentablemente en ese momento el Estado era lo único que nos ofrecía para postular a una casa”, explicó la portavoz.

Por otra parte, el abogado que representa a las víctimas sostuvo que en esta acción penal se ampliaría a futuro debido a que hay más de 30 personas que se encuentran fuera de la región que próximamente se sumarán a la acusación, detallando que en la municipalidad el número de asociados en la agrupación asciende a quince.

“Hasta este momento debería haber existido en la cuenta corriente de la agrupación una suma superior a los 500 millones de pesos. Se procedió a la compra de un terreno con 400 millones de pesos y deberían existir 100 millones de pesos restantes, pero en la actualidad la cuenta no registra ningún fondo. Existe una cláusula penal del terreno de 25 millones que no se ha cancelado y estimamos que el perjuicio sería superior porque no podemos determinar cuántas son las víctimas del ilícito y a cuánto asciende el número efectivo de personas que forma parte de la agrupación”, puntualizó el abogado Ibáñez.