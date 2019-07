Interrupción del embarazo en tres causales: Hospital registra alrededor de 20 atenciones

A casi dos años de la puesta en marcha de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales, el jefe del Centro de Responsabilidad de la Mujer del Hospital Clínico, Raúl Martínez Guzmán, hizo un positivo balance de su implementación señalando que alrededor de 20 pacientes han sido atendidas bajo el amparo de esta ley “A diferencia de lo que ocurre en otras regiones, en Magallanes las mujeres tienen bastante asegurada la atención”, enfatizó.

La Ley 21.030 regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas: la primera, peligro para la vida de la mujer; la segunda, que el embrión o feto padezca una patología incompatible con la vida fuera del útero; y la tercera, cuando el embarazo sea resultado de una violación.

El especialista recordó que durante 2017 se realizó una atención bajo la tercera causal y que en 2018 se ofrecieron tres atenciones por el riesgo de vida de la madre y tres atenciones por salud incompatible con la vida, aunque se configuró esta causal en cinco casos, aunque dos mujeres decidieron continuar adelante con su embarazo. Hubo otros tres casos por causal de violación.

Este 2019 van tres pacientes por causal uno, una por causal dos, y tres por causal tres. La cifra corresponde al mismo número de atenciones que las registradas todo el año anterior, siendo probable que se genere un aumento en los casos.

El profesional recordó que la situación puntual de una persona, cuya situación dio a conocer a través de los medios de comunicación, aunque no se configuró la causal. Ello porque el riesgo de suicidio no está configurado para la primera causal, lo que ha sido ratificado por todas las sociedades científicas de psiquiatría y también se ha establecido en todas las instrucciones técnicas.

En la provincia de Ultima Esperanza hay cuatro gineco-obstetras y se espera que en las próximas semanas llegue un quinto, razón porque las solicitudes bajo la tercera causal se resuelven íntegramente en el hospital de Natales. Sin embargo, los requerimientos por la primera causal se trasladan a Punta Arenas, porque allá no tienen Unidad de Cuidados Intensivos.

En la segunda causal, para tener certeza del diagnóstico, las pacientes son derivadas al Hospital Clínico. “Los casos se trabajan mediante telemedicina con el equipo del Cerpo (Centro de Referencia Perinatal Oriente) y se conectan nuestros ecógrafos para certificar que efectivamente (el feto) tiene una malformación incompatible con la vida, por lo tanto la confirmación del diagnóstico se realiza en Punta Arenas, si eventualmente es una inducción de parto o una cesárea ese caso puede ser resuelto en Natales una vez confirmada la causa”.

En Tierra del Fuego, isla Navarino y la Antártica opera la red asistencial y las pacientes son derivadas hacia Punta Arenas.

El doctor Martínez reconoció que es muy difícil que en esas localidades se vayan a realizar estos procedimientos porque no tienen especialistas.

Objetores

Asimismo admitió que hay un número importante de especialistas que no son objetores de conciencia, sólo seis lo son de una dotación de 15, mientras que en Natales hay dos especialistas que no son objetores por lo que no hay dificultades en ese sentido. En el caso de los anestesistas, la mitad son objetores en el Hospital Clínico y no hay objetores en matronas, ni en paramédicos.

Según expone Martínez, en la tercera causal, el embrión que es extraído, muere inmediatamente porque no tiene condiciones para la vida. Esa muestra biológica se guarda durante un año para el procedimiento judicial y eso depende de la Fiscalía.

En el caso de la primera causal, si la interrupción se produce antes de las 20 semanas, la muerte es inmediata, si es entre 20 y 24 semanas, hay posibilidades de que nazca vivo y tiene una posibilidad de sobrevida mínima y sobre 24 semanas tienen viabilidad fetal y en ese caso son atendidos como neonatos.