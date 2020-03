Inversión de 10 millones de pesos en remozado gimnasio Sokol

No colgó el buzo de entrenador, pero ahora estará más cerca del escritorio que de la banca técnica y las canchas. Patricio Hernández Bonacich asumió, a sus 39 años, la administración del gimnasio Sokol, recinto que en los últimos meses fue reacondicionado para afrontar esta nueva temporada.

Un moderno sistema de iluminación, nueva pintura para la cancha y las tribunas, y la remodelación de la cancha de paddle, forman parte de este avance en la infraestructura. Hasta el casino se vio beneficiado con esta inversión, que superó los 10 millones de pesos.

Si bien asumió su puesto en enero, es ahora cuando Patricio Hernández comienza a vivir el ajetreo de un año con muchos desafíos para el club y donde el gimnasio tiene un rol fundamental. “Reemplacé a Carlos Bosnic, que lleva 22 años en el club, y más que nada es un reemplazo, viendo si me adaptaba al trabajo, porque siempre he trabajado como entrenador, profesor y coordinador de proyectos, pero nunca en temas administrativos. Ha sido entretenido y acepté asumir”, partió comentando, mientras su celular no dejaba de recibir mensajes.

Para tomar posesión de este cargo, debió hacer algunos sacrificios: “Tuve que renunciar al Colegio Alemán, pero sigo con el Sokol en el juvenil y adulto, y con la municipalidad. En el Colegio Alemán eran tres viajes más o menos al año, que podían ser cinco, 25 días afuera, y como en este cargo tengo que ver con la inmobiliaria y el club deportivo, el club me dijo que no tenía problemas con que dirija, pero dentro de la ciudad y ojalá no salir muy lejos”.

Hernández ha estado casi toda su vida ligado a Sokol. “Desde los 8 años como jugador y en 2004 como entrenador hasta 2012, y volví en 2016. Mi familia también está vinculada al club, así que hay una relación de amor hacia estos colores”.

Pero este cambio en la administración del gimnasio vino acompañado de mejoras en la infraestructura. “Se invirtió mucho dinero para remodelar la cancha, se pintó, quedó hermosa; la cancha de paddle se cambió, la iluminación ahora es led y es bastante mejor a lo que teníamos; vamos a mandar a arreglar el tablero antiguo que teníamos, uno de los pocos que hay en Chile. También queremos instalar cámaras de seguridad tanto en el interior como en el exterior del gimnasio. La idea es que toda la gente, especialmente los niños, se reencanten con el club, tuvimos unos últimos años complicados y la idea es que vuelva la gente de la colonia y que sea atractivo para la comunidad en general. En los próximos años se harán nuevas inversiones, para cambiar pisos, seguramente una ampliación; el club está invirtiendo para la gente y los colegios que trabajan con nosotros. Queremos que los chicos del club tengan cierta identidad y valores que queremos enfocar”.

El trabajo a nivel escolar es uno de los enfoques principales del club, porque según manifiesta Hernández, “la base de eso es que más niños llegan hasta arriba. Varios quieren jugar en la primera y muchos de los del equipo adulto, fueron formados en casa. De hecho, varios de ellos los dirigí cuando eran mini e infantil, y ahora son adultos; más del 50% ha sido formado en el club”.

De acuerdo a la planificación de este año, para abril está considerado un viaje y proyectar al menos, uno para cada categoría, el resto del año o en “diciembre, enero y febrero, que son meses considerados ‘muertos’, y que ellos puedan competir afuera desde escuelitas, mini, hasta cadetes, mini y juvenil”, finalizó Patricio Hernández.