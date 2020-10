Inversiones Australes aún no define destino de más de 80 buses a gas

Empresa además queda con una deuda de US$2,5 millones tras la compra de una veintena de máquinas que importó desde China en 2017.

La empresa Inversiones Australes SPA, que hasta el miércoles operó en el servicio subsidiado de transporte público mayor en Punta Arenas, aún no define cuál será el destino de los poco más de 80 buses a gas que estaban destinados en el servicio, aunque en los últimos meses apenas circulaba una treintena de ellos.

Roberto Rodríguez, gerente de Inversiones Australes, manifestó que hasta último momento confiaban en que a través del recurso judicial posiblemente deberían haber seguido operando y, sin embargo, la justicia aún no se ha pronunciado por el fondo del recurso, pero el vínculo con el Ministerio de Transportes cesó al terminar septiembre.

Criticó que el Ministerio de Transportes no les haya ofrecido a ellos las opciones de mejorar el servicio incluso con las facilidades que a su juicio tuvo la empresa Ascendal que ayer comenzó con el nuevo servicio.

Afirmó que los nuevos buses estrenados ayer están siendo pagados con garantía estatal, pero en cambio ellos en 2017 tuvieron que invertir US$2,5 millones en nuevos buses y no tuvieron ningún tipo de garantía estatal respecto a la compra de buses.

“Esta empresa, que es mucho más grande que nosotros, tuvo un respaldo de la autoridad gigantesco en el muy amplio sentido de la palabra. Un sospechoso privilegio. Una situación que llama muy poderosamente la atención de entregar un contrato por un monto más amplio en mejores condiciones comerciales y operacionales a una empresa que no tiene ningún tipo de experiencia local y que no participó en ningún tipo de proceso licitatorio. Para mí es altamente sospechoso. No digo que haya algo extraño, pero me causa una sorpresa y suspicacia muy alta”, afirmó Rodríguez.

El ejecutivo de Inversiones Australes recalcó luego: “Ahora nos quedaremos con un parque de buses y lo peor es que nos quedamos con una deuda y por supuesto en futuras acciones legales se las demandaremos al Estado porque en realidad uno puede aceptar perder dinero en un negocio, es parte de las reglas del juego, pero que se trunque el desarrollo del contrato y se imposibilite cumplir con los compromisos financieros es algo a lo cual no estamos dispuestos y haremos valer la responsabilidad civil que corresponda”, precisó.

Los buses a gas fueron importados vía régimen de Zona Franca y por ende no pueden venderlos afuera de la región y aunque así fuera las máquinas están implementadas para circular a gas natural comprimido.

“Aún no hemos definido el destino de los buses y hasta última hora pensamos que se podía evitar por los recursos que interpusimos en tribunales. Ese es un tema el que nos abocaremos una vez consumado este acto ilegal de parte del ministerio y definiremos cuál será el destino que le daremos a los buses”, recalcó.

Por ahora las máquinas permanecerán guardadas en las instalaciones que arrienda la empresa en Avenida Eduardo Frei.

Contratos con personal

Consultado si finiquitarán al personal administrativo y choferes, el gerente de la empresa, Roberto Rodríguez, explicó que ellos no han generado cartas de aviso de finiquito porque no tienen intención de despedir al personal.

“Ese es un acto impuesto por la autoridad y será ella la que de cuenta de qué es lo que pasa en esta situación. También se nos impone pagar finiquito o cosas análogas en circunstancias que nosotros no estamos haciendo un despido por voluntad propia. Así que ahí tenemos un tema por resolver”, dijo.

Además, recalcó que el personal no está finiquitado y que si un chofer postuló a la nueva empresa y quedó deberá tomar la decisión si se desvincula en forma voluntaria o no del primer empleador porque el contrato no está terminado.