Iris Dina García Méndez, la hija del “lobo marino”

Por Mario Isidro Moreno

En una aldea costera/de plomizadas arenas/vivía un viejo marino/que cantaba pasadas penas/Fue pescador y lobero/en aquellos años mozos/ese chilote marino/que como él no hay otro/ ni habrá nunca más.

Esta letra de la canción “El lobo chilote” cuya letra pertenece a Manuel Andrade y la música a Porfirio Díaz, retrata al hombre que, atraído por el mar, se transforma en verdadero “lobo marino” que conoce profundamente los secretos del océano.

Así, sucedió con Casimiro García Mayorga, padre de Iris Dina García Méndez, la que acercándose a su nonagésimo cumpleaños, recuerda con nostalgia su propia vida y la de su progenitor.

“Nací en Punta Arenas el 19 de marzo de 1930. Mi madre fue Juana Méndez Villegas, la cual, ante las prolongadas ausencias de mi padre, debió asumir la dirección del hogar, como lo hacen tantas mujeres cuyos esposos se ausentan por largos períodos por razones de trabajo”.

“Mi papá fue mucho tiempo embarcado y sus primeras aventuras en el mar lo llevaron a la caza del lobo en una lancha que poseía un señor de apellido Vidal. Las pieles obtenidas, las entregaban en la barraca de Bartolomé González”.

“Mi padre viajó mucho en la lancha con Vidal. En uno de los viajes que realizó a la Isla de Pascua, estaba en el lugar, cuando divisa que desde el horizonte se acerca una flota de ovnis. El pensó que eran aviones de la Fuerza Aérea, pero cuando ya estuvieron más cerca, se percató que eran discos voladores. Se escondió entre unas rocas por el temor a ser abducido y, desde allí, observó cómo las naves se introducían en una caverna cercana a la playa. Pocas veces quería referirse a ese tema para que no lo tildaran de loco”.

La labor de su padre

“Con la experiencia ganada en la navegación por los intrincados canales patagónicos le dieron la maestría para desempeñarse como práctico. Lo malo es que no pudo obtener antes de morir, el título respectivo. Por ejemplo, era un experto en dirigir los barcos cuando pasaban por la angostura Inglesa”.

“Su gran estatura, dos metros de altura, y su fuerza descomunal, le permitían ser ‘amarrador de barcos’ (Las embarcaciones se atan a un muelle o pantalán por medio de cabos potentes conocidos como amarras, al objeto de que no se desplace en cualquier sentido.) El solito enlazaba las sogas a las bitas de fierro”.

“Mi padre casi nunca estaba en casa porque, cuando no andaba embarcado, se dedicaba a las faenas de campo y era muy apreciado como arriero. Traía a Chile grandes manadas de caballos baguales cazados en las pampas argentinas. También fue ovejero y se las ingenió para trabajar en las esquila y hasta como carnicero en el matadero de Tres Puentes”.

“Fue embarcado en los buques de la Empresa Marítima del Estado. Anduvo en el Viña del Mar, en el Alondra, en el Villarrica, en el Puyehue, en el Valdivia, etc. Esos barcos llevaban carga y pasajeros. En ellos, viajaban las chicas que iban a estudiar a la Escuela Normal de Ancud. Lo malo era que iban en bodega y por eso mi madre no me permitió ir a realizar ese estudio”.

“Mi progenitor, nunca usó escafandras o trajes de hombre rana para sumergirse en el mar. Utilizaba un sistema de respiración mediante una larga caña hueca con la cual se sumergía, dejando en la superficie uno de los orificios del extremo”.

“Fue contratado, en su calidad de marino mercante, por la Empresa Nacional del Petróleo cuando era Corfo y se realizaban prospecciones especialmente en Tierra del Fuego”.

(El hallazgo de petróleo en Springhill fue realizado por el equipo de exploradores encabezado por el ingeniero Eduardo Simian Gallet, y dio paso a nuevas perforaciones de pozos que resultaron productores. De esta forma, el equipo encabezado por Simian recomendó a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) la creación de Enap, para explotar comercialmente los yacimientos descubiertos en Magallanes).

“Se desempeñó mi papá como una especie de asistente de Simián, al cual le armaba hasta la carpa de campaña en que dormía”.

“Cuando se descubrió el petróleo mi padre estaba allí y me contaba que el inmenso chorro que saltó los empapó a todos y les dejó negros sus buzos o vestuario que portaban, lo cual tuvieron que desechar de usar en el futuro”.

Trágico accidente

“Mi padre falleció en el año 1959 a raíz de un accidente sufrido cuando estaba descargando materiales de metal destinados a Enap y que habían transportado en la barcaza Yagana hasta Puerto Percy”.

“El mar estaba agitado y dificultaba las maniobras de descarga; pero aún así se continuó con la faena. De improviso, uno de los grandes fierros que bajaba la grúa se soltó de la amarra y comenzó a caer. Mi papá, al ver esto, sacó de la trayectoria del metal que caía, a dos trabajadores, pero él no alcanzó a evitar que la barra metálica le aplastara el cráneo falleciendo en forma instantánea en el lugar. Murió en el mar, a bordo de una nave, como él siempre lo quiso”.

“No pudo cumplir otro sueño que tenía: ser práctico titulado. Tenía todo para obtener el título pero lo sorprendió la muerte antes de lograrlo”.

“Al hablar de mi familia puedo decir que fuimos cinco hermanos, Dina, Juan, Orlando, yo y Sergio”.

“Vivíamos en calle Waldo Seguel esquina Avenida España. Con los chicos del barrio y mis hermanos, nos lanzábamos en invierno en trineos por la calle en pendiente e íbamos a parar hasta la puerta de la Comisaría. Allí nos detenían y llamaban a nuestro padre para que nos dejaran en libertad, previo pago de una multa, porque era peligroso el que nosotros nos deslizáramos por esa arteria en cuyas esquinas podían ocasionarnos algunos accidentes los vehículos”.

Su época de juventud

“Cuando más jovencita, a los 14 años, anduve en una Fiesta de la Primavera en un carro alegórico que representaba el frontis del gimnasio de la Confederación Deportiva, con sus columnas clásicas. Montaron esa escenografía en un camión de una maestranza y desfilamos por las calles de la ciudad”.

“Yo, estudié en el Liceo María Auxiliadora, cuando era directora sor María, y estaban de profesoras sor Emilia, sor Gustina, profesora de francés, sor Rita, era la consejera, sor Juanita maestra de inglés y sor Rosalía, encargada de música y canto”.

“Tenía excelentes compañeras de liceo, pertenecientes a grandes e importantes familias de Punta Arenas, por ejemplo Dorothy Nichols, María Vrsalovic, Anita Nocera, la chica Zabolakis, las mellizas Baereswyl, etc”.

En el deporte

“También incursioné en varios deportes. Jugué básquetbol por el Club Deportivo Orompello. Fui seleccionada y viajamos al norte con Sonia Livacic, Dora Barrientos, y las tres García, Mercedes, Iris y yo, grandes basquetbolistas de la época”. “Comenzamos a participar desde Puerto Montt hasta llegar a Valparaíso”.

“A cada equipo, los organizadores del evento le hacían acompañar de un médico. A nosotras, las puntarenenses nos asignaron al doctor Salvador Allende Gossens. Fue siempre muy atento y respetuoso con nosotras. Además de su atención profesional, nos regalaba confites y chocolates”.

“También incursioné en el patinaje con ruedas, donde fui un as. Realizábamos presentaciones en el local que existía en Armando Sanhueza esquina Waldo Seguel, al cual le llamábamos ‘El Caupolicán’”.

“Igualmente me destaqué en el ping pong, que jugué primero por el Liceo María Auxiliadora y luego por el Club Olimpia”.

“Lo que no pude aprender porque me caía, era el patinaje en hielo, incluso Elisa Molkemburg y la chica Rommer, me llevaron al cerro Mirador a practicar esquí pero lo deseché porque más andaba en el piso que esquiando”.

“A los 19 años conocí a quién sería mi esposo: Hugo Ovalle. Trabajaba en el negocio El Cóndor de calle José Menéndez esquina Bories”.

Temblor en Magallanes

“Cuando estábamos pololeando, se registró un fuerte temblor que sacudió entera la región y parte de Argentina. Como yo estaba enamorada, lo único que quería era saber de mi novio y estar a su lado. Parece que lo llamé con la mente porque, cuando yo estaba observando cómo se trizaban algunas viviendas, lo vi venir corriendo a salvarme de los efectos de este terrible sismo a lo cual los magallánicos no estábamos acostumbrados. Por fortuna, nada nos pasó y dimos gracias a Dios por ello”.

“Ya casados, por razones económicas mi esposo se contrató en el Ejército, llegando al final de su carrera al grado de suboficial mayor”.

“Nos fuimos a vivir en el barrio Sur con su mamá. Tuvimos ocho hijos: Víctor Hugo, Jorge, Iris, Víctor, Ernesto, Hugo, Dalva y Jaime”.

“Vivíamos muy apretados en la casa de mi suegra, de tal manera que la casita que teníamos la trajo mi papá a un terreno que le había entregado en la naciente población 18 de septiembre, el regidor Roberto Eugenín Navarro, donde ahora vivimos”.

“Me desempeñé por 22 años como peluquera por lo cual le tomé el pelo a muchos vecinos del barrio, donde era y soy muy apreciada. Incluso fui confidente y cómplice de los chicos que un tiempo usaron el pelo largo y querían hacerse base y rulos. Llegaban a mi peluquería cuando ya se iban todos los clientes, tipo una de la mañana, yo los atendía y se iban felices con sus peinados tipo Illapu”.

“A mis casi 90 años, tengo ocho hijos, veinticuatro nietos, veintiséis bisnietos y dos tataranietos. En mi casa vivo feliz con mi nieta Jacqueline, docente de la escuela Croacia y mi hija Dalva y mi perrito Pompón”.