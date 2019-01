Iván Rojel Figueroa, poeta campesino

Nuestro entrevistado, se encarga de hurgar en su memoria hasta llegar a esa época inolvidable de la niñez.

“Nuestra infancia fue muy linda; vivíamos en el sector rural donde teníamos un íntimo contacto con la naturaleza: mucha pampa para correr, una rica fauna y la flora con las infaltables matas de calafate que crecían a orillas de algún chorrillo. Recuerdo que salía a recorrer premunido de un barquito de madera, hecho por mi mano, para hacerlo navegar por las mansas aguas de un río del sector. No me faltó la honda o resortera pero no precisa- mente para matar pajaritos, sino para pegarle a los tarros que ponía en algún cerco. Me encantaba escalar cerros y los juegos de invierno, el clásico trineo que se deslizaba por las innumerables lagunas que se formaban. Normalmente me entretenía con la escarcha y volvía ya noche a mi hogar”.