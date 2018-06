Jefe de Inversiones del Ministerio de Salud, Luis Barrios, visitó el centro asistencial para conocer sus falencias: “El hospital quedó chico a menos de 10 años de haberse inaugurado”

Si bien fue inaugurado recién en 2011, el Hospital Clínico no cuenta con espacios suficientes en el área de atención ambulatoria y el número de box de atención presenta un estado crítico médicamente hablando. Es en este contexto que se han iniciado estudios tendientes a su normalización, ante lo cual el jefe de Inversiones del Ministerio de Salud, Luis Barrios, junto al intendente Christian Matheson, y una comitiva de autoridades de salud, visitaron el centro médico con el objetivo de conocer las falencias del moderno Hospital Clínico.

Esta apremiante realidad tiene su origen en la gestión de polos de desarrollo en las áreas de oncología y cardiología, que ha significado dotar de mayor complejidad y resolutividad al Hospital Clínico, sumado al aumento de médicos especialistas y subespecialistas.

Al respecto, el jefe de Inversiones destacó que si bien el centro asistencial es uno de los más nuevos en comparación con la data hospitalaria que existe en Chile, sin embargo enfrenta complicaciones que son necesarias subsanar. “Se planificó con una metodología que no considera la metodología que tenemos hoy y a las acreditaciones sanitarias que tenemos que cumplir, y que el recinto no cumple. Se carece de recintos de estar, de salas de espera y de bodegas y definitivamente este Hospital quedó chico a menos de 10 años de haberse inaugurado, por lo que es necesario empezar a revisar todos nuestros sistemas de definición en lo que se refiere a diseños de hospitales. Esto no nos puede volver a pasar, este hospital hay que intervenirlo, ya conversamos con la dirección de Servicio y el equipo local, resta un trabajo de normalización donde la intendencia igual nos va a ayudar y la idea es hacer un nuevo Centro Diagnóstico Terapéutico”, planteó el referente de inversiones.

Durante su paso por Magallanes, Luis Barrios recordó que se está trabajando en las últimas autorizaciones para el centro geriátrico y de salud mental, “para construirlo, ojalá este año”, remarcó.

Buscan terrenos

Para ello se buscan los terrenos para que esté cerca del hospital y una vez que se desocupen los espacios, se verá la forma de realizar los trabajos necesarios de reparación y normalización.

El intendente Christian Matheson sostuvo que las deficiencias existentes responden a la falta de intervención e inversión en la infraestructura durante el último tiempo. “Es un hospital que quedó chico para los requerimientos de la región y estamos trabajando en solucionar estos problemas con una normalización del hospital, esto significa readecuar los espacios y sacar algunas funciones desde el hospital, de tal forma que pueda cumplir con las necesidades que hoy requiere la población”.

Consultado por la inversión necesaria para este proyecto, la autoridad fue clara en señalar que se está en proceso de evaluación. “Estamos recopilando previamente los antecedentes y cuáles son las obras que se requiere realizar, pero sin lugar a dudas son importantes”, complementó la primera autoridad regional.

La directora (s) del Servicio de Salud, María Isabel Iduya, planteó que la idea era mostrarle las deficiencias en los espacios, en las áreas ambulatorias, pero también en aquello que no se ve, como las áreas de soporte, esterilización, bodega, almacenamiento, para generar un proyecto que dé respuesta en especial a los habitantes de la región, para que puedan ser atendidos con la calidad que demandan.