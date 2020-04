Jefe de Maternidad atribuye a mera casualidad nacimiento de segundo bebé en un domicilio

Dos bebés en menos de 24 horas nacieron por parto natural al interior de domicilios en Punta Arenas, y a ambos procedimientos acudió un equipo del Samu.

Primero fue el lunes, en una vivienda del Loteo del Mar, donde una madre había dado a luz a una bebé, recibiendo asistencia del enfermero Luis Hernández.

Ayer se repitió algo similar, en una vivienda de calle Capitán Serrano, sector Río de la Mano, hasta donde fue enviada una ambulancia, con la enfermera Karin Vera y la paramédico Jessica Ferreira.

La madre ya había dado a luz a su hijo, así que no hubo mayor intervención del equipo Samu, más que el traslado al Servicio de Maternidad del Hospital Clínico.

Mera casualidad

Así como están las cosas, y el miedo al contagio con el coronavirus, podría pensarse que las madres estarían optando por no acudir a un centro asistencial lo que explicaría estos dos nacimientos en casa en menos de 24 horas.

Incluso se dice que no se estarían hospitalizando a embarazadas que no son de riesgo, y que por lo mismo estos alumbramientos podrían repetirse.

El jefe del Centro de Responsabilidad de la Mujer del Hospital Clínico, médico ginecólogo, Raúl Martínez Guzmán, atribuyó lo sucedido a “una lamentable coincidencia”, descartando que esto amerite tomar medidas sobre el funcionamiento de la unidad.

El bebé nacido el lunes fue por un embarazo no diagnosticado, “por lo tanto no hubo ninguna posibilidad de controlar el embarazo y menos de brindar una atención oportuna, así que descartamos cualquier connotación especial”.

Sobre el alumbramiento de este martes, informó que la paciente fue evaluada en el hospital y después que se le hicieron todos los exámenes, presentó una aceleración de su trabajo de parto intempestivo.

En ambos casos madre y bebé están en perfectas condiciones y destacó el trabajo de apoyo que brindó el personal del Samu, “porque lo han hecho muy bien”.

Martínez descartó una connotación especial a esta situación, como que las mujeres en vez de ir al hospital prefieran dar a luz en sus hogares.