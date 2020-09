Jefe de operación social de Hogar de Cristo en Magallanes, Alvaro Rondón: “Esta nueva cuarentena tiene la singularidad que  generó desesperanza y aumentó la vulnerabilidad”

Reconociendo el impacto que ha tenido el Covid-19 y las medidas de aislamiento social, el jefe de operación social de Hogar de Cristo en Magallanes, Alvaro Rondón, reconoció que en esta nueva cuarenta ha generado desesperanza, tanto en los usuarios como en los equipos de atención. Asimismo, se refiere al impacto de la pandemia en la pobreza en Magallanes.

Explicó en esta nueva cuarentena hay un nivel de preparación distinto, los protocolos están integrados por los equipos de atención, además hay una cultura de prevención que está instalada, los usuarios se han habituado al uso de mascarilla y al distanciamiento social. “Esta nueva cuarentena tiene la singularidad que generó desesperanza, que ha tenido un impacto en salud mental. Esta situación de retroceso afectó porque se pensó que había pasado lo peor y resulta que no, eso impactó en los usuarios y equipos”.

Advierte que la pandemia impacta con mayor fuerza donde hay una vulnerabilidad, condiciones históricas de pobreza y abandono, que es donde se ha notado con mayor fuerza.

Recordó que a fines de marzo comenzaron a trabajar con la idea de que nadie entre y nadie salga de manera de contener lo más posible los contagios. En la hospedería hay un grupo muy importante de personas (24) que se han mantenido sin movilidad.

“Nos han dado una lección en términos de comprensión y convivencia, han estado seis meses sin consumo de alcohol y drogas que es una situación impensada hace seis meses. Hoy tenemos personas que se han mantenido a resguardo, que tienen salidas muy controladas. Se mantienen a resguardo y la circulación es menor. Era una apuesta y nos dieron una lección, son 24 que no tienen circulación. Hubo quienes no quisieron, pero no los podemos obligar y ha sido una medida exitosa”, señaló.

Además planteó que comienza a verse que uno de los impactos de la pandemia y será un retroceso importante en la lucha contra la pobreza.

“Estamos viendo que las condiciones de vulnerabilidad se han transformado en hechos reales. Tenemos familias que están quedando sin fuentes de ingreso. Acceder a la vivienda en Magallanes es muy complejo y han proliferado campamentos y personas allegadas, el surgimiento de ollas comunes. Hoy hay un contexto de vulnerabilidad que se hace palpable. Tiene que ver con los derechos que implica no sólo mirar el ingreso sino también la habitabilidad o accesibilidad. La brecha digital hoy es una brecha importante y eso representa una exclusión de niños en la escolaridad, no vemos cómo este proceso va a revertirse”, dijo.