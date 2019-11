Joaquín Córdova Mansilla, un forjador ambiental que fue elegido como Niño Planeta Magallanes

Premio entregado por seremi de Medio Ambiente El estudiante de 8 años de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, obtuvo este reconocimiento por el “Cápsulas medioambientales inclusivas de los Forjadores Ambientales de la Población Seno Almirantazgo”

A fines de julio presentamos, en esta misma sección, a los Forjadores Ambientales de la Junta de Vecinos Seno Almirantazgo, y su trabajo de recolección de basura y promoción del cuidado del medio ambiente. Uno de ellos, Joaquín Córdova Mansilla, fue distinguido como Niño Planeta Magallanes 2019, por la seremi de Medio Ambiente.

El Premio Niño Planeta Región y Niño Planeta Chile 2019 invitaba a niños y niñas de entre 8 y 13 años a subir un video contando sobre algún proyecto que realizan en su comunidad para cuidar el Medio Ambiente. Una comisión liderada por el seremi del Medio Ambiente se encargó de definir quien representará a Magallanes a nivel nacional para postular a Niño Planeta Chile 2019.

De esta forma, el estudiante de tercero básico de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre fue el elegido, por la presentación del proyecto “Cápsulas medioambientales inclusivas de los Forjadores Ambientales de la Población Seno Almirantazgo”. Esta iniciativa ha permitido visibilizar la biodiversidad regional, el reciclaje y las amenazas del Canquén Colorado (especie en peligro de extinción) a toda la comunidad magallánica, incluyendo a la comunidad sorda, ya que sus videos poseen interprete en lengua de señas. Esta cápsula se estrenará en noviembre a través de plataformas digitales, y en él, Joaquín juega un rol fundamental, en una entrevista realizada al ornitólogo Ricardo Matus.

Una cualidad que hizo que destacara esta cápsula medioambiental fue por su innovadora presentación, que además de la entrevista, cuenta con un episodio en que dos niños disfrutan un videojuego sobre el canquén, y un rap que interpretan todos los chicos del club. Todo esto con lenguaje de señas incluido, lo que también lo hizo sobresalir de las demás propuestas.

Joaquín Córdova participa hace tres años en el Club de Forjadores Ambientales y junto con el trabajo de limpieza y reciclaje que desarrollan, también aprendió a recolectar semillas de árboles nativos y esta temporada comenzó a trabajar en el invernadero que construyeron en la sede vecinal.

La coordinadora del Club de Forjadores Ambientales de Seno Almirantazgo María Soledad Mansilla, quien además es abuela de Joaquín, recordó que “vimos el Premio Niño Planeta por internet y quisimos postular. Yo hablé con la presidenta de la Junta de Vecinos y ella me propuso que postulara a Joaquín. Como familia estábamos ansiosos esperando los resultados. Joaquín tiene 8 años solamente y es muy inteligente, tímido, pero todo lo que se propone trata de lograrlo, así que este es un logro para la familia completa. Estamos muy contentos”; indicó Mansilla.

Sobre este premio, el Niño Planeta Magallanes explicó que cuando se enteró se quedó sin palabras. “Cuando hice el video nunca pensé que iba a ganar y cuando me avisaron me sentí emocionado y sin palabras. Me gusta cuidar el medio ambiente, porque yo nací en esta tierra y por eso quiero cuidarla”, manifestó el entusiasta estudiante, que también expresó su alegría por la labor que realiza junto a sus compañeros: “Lo que más me gusta de ser Forjador Ambiental es que cuando salimos a reciclar lo pasamos muy bien y con las cápsulas medioambientales inclusivas invitamos a otros niños a cuidar nuestra biodiversidad, aprender de reciclaje y del Canquén Colorado que está en peligro de extinción). Además, los videos son inclusivos porque cuentan con una interprete en lengua de señas”, destacó.

Ahora Joaquín está a la espera de la elección de Niño Planeta Chile, que se realizará durante los próximos días y cuya decisión será tomada por una comisión conformada por la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt; Gonzalo Muñoz, co fundador de la empresa Triciclos; Adib Anastas, Niño Planeta Chile 2018; y María Fernanda Gómez, jefa de Prensa de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio del Medio Ambiente.

