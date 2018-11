Jorge Balich y Gabriel Vega se verán hoy las caras en las urnas para definir al próximo presidente de RN

Además se elegirán cuatro consejeros nacionales.

Hoy, entre las 9 y las 18 horas, se llevará a cabo un nuevo proceso eleccionario al interior de Renovación Nacional, instancia en la que a nivel nacional y regional se votarán los nuevos equipos directivos que liderarán al partido del bloque Chile Vamos, con metas y desafíos de cara a los próximos años. En el caso de la Región de Magallanes y Antártica Chilena compiten dos listas: La lista A propone a Jorge Balich como presidente. Este ha tenido una extensa trayectoria como dirigente político y sindical y además fue timonel de la Udi. Lo acompañan Mario Oyarzún, Iván Oliver (vicepresidentes), Mirna Ramos (secretaria) y José Guajardo (tesorero). Mientras que la lista B está encabezada por Gabriel Vega que durante mucho tiempo perteneció a la juventud del partido y al Injuv, acompañado de Luis Almonacid y Andrés Ojeda (vicepresidentes), Andrea Araneda (secretaria) y Mario Latorre como (tesorero). Los locales de votación habilitados son en Punta Arenas la sede del partido ubicada en Bories 710, 2º piso, y en Puerto Natales y Torres del Payne.

El actual presidente de la colectividad, Julio Muñoz señaló que el padrón estaba bastante complejo en el sentido que hubo personas que se reficharon, otras que no lo están, “por lo tanto tenemos un padrón con más de mil personas, por lo que está la posibilidad de volver a reinscribir al momento de votar. No sabemos cuántas personas están disponibles para el proceso de mañana (hoy), cuántas van a querer votar, yo me imagino que si llegamos a tener 300 personas va a estar bastante bien”, apuntó.

En el caso del actual presidente, éste postula como consejero nacional, porque según explicó la presidencia era algo que demandaba mucho tiempo. “En mi caso trabajo en el Ministerio de Vivienda, como particular y para la Asociación de Funcionarios del sector. El hecho de ser consejero me obliga a estar al tanto de lo que ocurre, pero no estar en la organización de cosas puntuales. Pienso que esa labor la puedo cumplir de mejor manera”, remarcó. Cabe señalar que se eligen cuatro consejeros en total y los demás candidatos son: Andrea Araneda, Mauricio González, Mirna Ramos, Guillermo Vidal, Gloria Vilicic y Homero Villegas.

Consultado cuál iba a hacer el principal desafío del nuevo presidente de Renovación Nacional, puntualizó que “creo que es representar al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, destacar y defender su labor, en este período, esperemos que nuestra coalición siga por varios períodos más si es que realmente lo hacemos bien y si la ciudadanía nos vuelve a dar la confianza y aglutinar a las bases, crear las instancias de participación, dar un dinamismo al partido”. Luego agregó que yo hago mi mea culpa porque también pertenecía a la directiva anterior, nosotros vamos a ayudar si quedamos como consejeros para que haya una sintonía entre los consejeros y la directiva, pero lo principal es que ellos vuelvan a revitalizar el partido”, sentenció el actual timonel.