Jorge Luchsinger valora rechazo de recurso: “Pedía dejar de cumplir condena”

Tras conocer el rechazo al recurso de amparo presentado por la defensa del machi Celestino Córdova, que buscaba que el machi cumpliera en su casa parte de la pena de 18 años de cárcel, condenado por formar parte del grupo que atacó y causó la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay a principios de 2013, desde La Araucanía, Jorge Luchsinger valoró la negativa del tribunal superior.

“Estoy muy conforme con lo que dictaminó la Corte Suprema, independiente de que uno siempre está a la expectativa del resultado a priori, pero tenía confianza y no nos habíamos puesto en la posición de que fuera aceptado. No hay argumentos razonables desde el punto de vista jurídico, según mi abogado. Los argumentos son casi los mismos que se venían comentando desde el principio, desde que se imputó el asesinato”, dijo a Radio Biobío el hijo del matrimonio Luchsinger Mackay.

“Conformes y él tiene que seguir cumpliendo su condena”, agregó Jorge Luchsinger.

Manifestó además que Córdova “fue condenado y lo que pedía era dejar de cumplir la condena. El hecho de que se fuera a su rewe o su casa, en la práctica, si uno analiza el caso, como para cualquier otro condenado de un hecho de estas características, no es razonable ni para las víctimas, ni para la sociedad. En ese sentido, la Corte Suprema analizó los antecedentes y dijo que no correspondía”.

“El reo y condenado (Celestino Córdova) ha tenido muchos beneficios y actos humanitarios, muchos de los cuales a cualquier reo no se lo darían. Es la justicia la que tiene que actuar y hacer lo que corresponde, nosotros no vivimos en torno a lo que hace o pide este reo y condenado. Lo que sí nos preocupamos es que cumpla la condena. Nosotros aceptamos lo que dijeron los tribunales, aunque no estábamos satisfechos, en ese momento, pero aceptamos eso y esperamos que se cumpla”, agregó.

Luchsinger tiene 55 años y trabaja hoy, con sus hermanos, en el terreno que heredaron de sus padres asesinados, que se ubica en Vilcún, Región de La Araucanía.