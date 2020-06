José Aguilante: “12 años como concejal ha sido un tiempo más que prudente”

Señaló que se debe “dejar de lado prácticas repudiables, como las maniobras que buscan revertir el proyecto sobre límite de reelección”.

Ha sido un tiempo “más que prudente”, señala José Aguilante Mansilla. El comunicador y militante DC es el único concejal de Punta Arenas que quedará fuera de las próximas elecciones por haber cumplido el límite para estas autoridades: 12 años en el cargo.

En su opinión, la ley que puso fin a más de una década de tramitación “es positiva y vista como un gesto político que reafirma el sistema democrático, permitiendo que otras personas puedan llegar y abrirse paso en este ámbito”.

Aguilante, recuerda que en su caso no necesitó de la ley para tomar la decisión de no continuar en el ruedo político. “Hace varios meses di a conocer públicamente mi intención de no seguir como concejal y no participar de elección alguna, decisión que asumí con mucha responsabilidad entendiendo que mis 12 años era un tiempo más que prudente para dar un paso al costado y permitir que gente con nuevas ideas llegue para aportar”.

Agregó que a través de su participación en diálogos ciudadanos y encuentros con vecinos “pude advertir que había un deseo, una demanda por poner fin a tanta repetición y ver rostros nuevos. También se planteaba insistentemente el tema de la dieta parlamentaria. Entonces, había que escuchar. Porque, finalmente, es la decisión de la ciudadanía la que debe prevalecer y esa opinión dice que hay que mejorar los mecanismos que se han mantenido por años y dejar de lado prácticas que son repudiables, como las maniobras desesperadas de última hora que buscan revertir este proyecto para permitir la reelección”.

Sobre el impacto que su salida tiene en la DC, considerando el cupo, reconoce que es un tema que se ha conversado, “pero la llegada de esta ley termina con las herencias y eso de que el que tiene mantiene. Considero que en todos estos años fui un aporte al partido, obteniendo siempre la más alta mayoría (cerca de 6 mil votos en su primer periodo), favoreciendo a mis camaradas que también fueron electos. Pero, hay personas, rostros nuevos con la fuerza y deseos de aportar. Es a ellos a quienes debemos abrirle las puertas”.