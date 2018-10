José Manuel Carvalho Marques y preparativos para conmemorar los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes: “El gobierno de Portugal ha dado importancia a este hecho y es fundamental que la región lo promueva”

El ex alcalde de la ciudad de Sabrosa, destacó que “lo importante es que la celebración de los 500 años integre a toda una comunidad”.

Muchas fueron las actividades que cumplió en Punta Arenas el portugués José Manuel Carvalho Marques, el ex alcalde de la ciudad de Sabrosa y secretario general de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, que en ese marco, se interiorizó de todas las actividades que dieron inicio a las celebraciones por el quinto aniversario del paso de Hernando de Magallanes por esta zona y de su descubrimiento del estrecho. Actos culturales, charlas, presentaciones de libros y muchas reuniones, marcaron su agenda.

En una de ellas, en la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes,

Carvalho Marques se dio el tiempo de comentar aspectos de su visita y las proyecciones de esta conmemoración.

“Es fundamental que la región se movilice, que de alguna manera realice un trabajo de promoción de este marco histórico, pero que se proyecte en el presente y el futuro, por lo tanto, la valorización de este hecho, de este marco en la historia, es fundamental que la región lo promueva, y lo haga de una manera que permita la apropiación de toda la comunidad la interiorización y valorización de parte de toda la comunidad, con todas las instituciones, del valor simbólico, histórico y cultural que todo esto representa”, comenzó explicando.

Respecto a cómo se está viviendo este hecho histórico en Sabrosa, la ciudad natal del navegante portugués, Carvalho Marques manifestó que la ciudad “está en este tema desde 2006, yo he sido un poco el impulsor de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, la Red de Universidades Magallánicas. La municipalidad, la comunidad, las escuelas, y las instituciones están naturalmente incorporadas y están organizando estructuralmente todo un plan y una dinámica que viene siendo desarrollada en todo este tiempo. Esto va evolucionando naturalmente con el plan nacional y el plan internacional, pero además hay una comisión nacional, una estructura de misión en Portugal, interministerial que lleva este tema, la cual yo presido. Por tanto, esto demuestra la importancia que el propio gobierno de Portugal ha dado a todo este tema y este simbolismo que representa este marco en la historia de la Humanidad”.

Para Manuel Carvalho Marques, el hallazgo del estrecho por parte de Magallanes, representa una oportunidad de valorizar este hito “sobre todo lo que representa, del punto de vista del conocimiento, de la ciencia, la tecnología, pero también de la comparación entre los pueblos, la comparación en el diálogo intercultural interreligioso, inclusivamente dentro del simbolismo de cooperación; todo un conjunto de temáticas y todo un conjunto estratégico que en términos de comparación a la escala global debemos valorizar y hay en esto una institución fundamental, sea en Chile, en Punta Arenas, en Portugal, en Sabrosa, que son los centros productores del conocimiento: las universidades, por lo tanto, dar a conocer y valorizar el conocimiento en torno a Magallanes, lo que él simboliza y proyectamos eso en el presente y el futuro, es lo esencial en toda esta gestión”.

Umag: estrechar lazos

En ese sentido, ya que se menciona el tema universitario, el vicerrector de Vinculación con el Medio, el doctor Manuel Manríquez Figueroa apuntó que “como universidad que lleva el nombre de Fernando de Magallanes y con la región, queremos darle un realce a la celebración para el año 2020 y seguimos estrechando lazos que nos permitirá que nuestros investigadores y alumnos se puedan integrar a esta gran red de ciudades magallánicas, porque esto no es solamente el 2020 sino que tiene que proyectarse a 100, 200 años más, porque Hernando de Magallanes deja un legado de haber pasado por estas tierras, pero nosotros tenemos que dejar un legado en cuanto a la relación de la comunidad con nuestros estudiantes y profesionales”.

Carvalho Marques añadió que la ruta de circunnavegación se presentó a la Unesco para que sea reconocida como patrimonio de la Humanidad, “y esta candidatura será la primera en términos transnacionales y globales en serie, porque como se sabe, está el patrimonio de la ruta de los incas, la ruta de la seda, pero global e integral ésta será la primera, de una complejidad muy grande”.

Finalmente, el secretario general de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas concluyó que estas actividades no representan “una agenda cerrada, sino un conjunto de acciones, es un proceso en construcción, un proyecto abierto, en que nosotros debemos funcionar como un sistema operativo abierto, hacer puentes, crear dinámicas, enlaces con otros países. Me parece que el horizonte que debemos tener no es solamente el 2020, 2021, sino que esto sirva como oportunidad para crear toda una estrategia de cooperación y movilización no solamente nacional pero también internacional, pero que nos proyecte en el futuro, que haga lazos de hermanamiento, celebración, desarrollo, instalación. Las celebraciones deben ser una oportunidad de aprendizaje con la historia y así valorizar y trabajar por un futuro mejor, inclusive en la construcción de la paz en el mundo, es un papel de todos nosotros. Lo importante es que la celebración de los 500 años integre toda una comunidad, una región, sus instituciones, que se apropien de las poblaciones. Si sentimos que esto es algo con algún significado, ha valido la pena la celebración”, cerró José Manuel Carvalho Márques.