José Soto Passek se “despidió” del Consejo Regional

Este lunes en el marco de la sesión extraordinaria Nº34 del Consejo Regional de Magallanes, el consejero de la provincia Antártica y que vive en Puerto Williams, José Soto Passek, anunció que no seguirá en el cargo para el año que viene, puesto que no cumplió con tener el 50 por ciento mínimo de asistencia que exige la ley. A raíz de lo anterior, Soto manifestó que no se debe a un incumplimiento injustificado, sino que para él se le hace imposible -en muchas ocasiones- viajar a Punta Arenas todas las semanas. “Yo no estoy dando un paso al costado. Pasa que en el año 2017 yo tuve una asistencia menor al 50% y eso significa que al tener menos que ese porcentaje, pierdo la condición de consejero regional el próximo año. Las condiciones climáticas es la razón principal. Yo lo hice ver muchas veces, el hecho de que los consejeros regionales que representan a las comunas de zonas extremas particularmente Puerto Williams tienen imposibilidad de viajar. O sea, hay veces que en el inverno uno no puede viajar dos o tres veces, porque se puede viajar un día y quedamos botados. Eso te afecta a los que tenemos una actividad privada, cuando uno tiene estas actividades, uno no puede dedicarle más tiempo a la actividad principal”, señaló.

En la misma línea, este hecho marcó un precedente histórico, debido a que nunca antes un consejero regional no había cumplido a cabalidad con el mínimo de asistencia, por lo que no hay jurisprudencia. Es decir, “el Tribunal Electoral (Tricel) debe pronunciarse y anunciar el término de la gestión, pero de eso puede pasar un mes o dos meses. Esto mismo se podría dar antes de la próxima sesión y por eso quise despedirme ante mis colegas”, concluyó.