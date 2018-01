José Tomás Mijac, puntaje nacional en la PSU de Historia

Egresado del Colegio Cruz del Sur

Una agradable sorpresa dejó el cierre del año. El estudiante del Colegio Cruz del Sur, José Tomás Mijac logró ser puntaje nacional en la Prueba de Selección Universitaria, PSU, con 850 puntos en la evaluación de Historia. No solamente eso, sino que también fue puntaje regional en Matemática, con 795, y el mejor puntaje ponderado entre Matemática y Lenguaje a nivel regional, con 790,5.

El resultado además fue importante para el establecimiento particular pagado, que con 21 estudiantes alcanzó puntaje promedio de 677,5 y posicionándose como el establecimiento número 11 dentro del top 100 nacional.

Para el joven estudiante, el resultado fue toda una sorpresa, debido a que tenía otras expectativas, y no era Historia en la que tenía depositadas muchas esperanzas. Ahora, tras su triunfo personal, Mijac pretende continuar la carrera de Arquitectura, posiblemente en la Pontificia Universidad Católica, aunque como sucede en estos casos, son las casas de estudio las que “se pelean” a los puntajes destacados.

Pese a estos excelentes resultados, en los que valoró el trabajo desarrollado por los docentes del Colegio Cruz del Sur, José Tomás Mijac fue bastante crítico con el sistema de la Prueba de Selección Universitaria, dando cuenta además de una conciencia social que lo hace ver más allá de su realidad. “Eliminaría la PSU, la cambiaría por otra cosa. Encuentro que se han aumentado tanto la cantidad de contenidos necesarios para hacer la PSU, que se vuelve medio insostenible para mucha gente. Claro, yo quizás vengo de un colegio que se interesa mucho por darles todos los contenidos a la gente, pero resulta que incluso, siendo súper exigente el colegio, alcanzamos raspando a pasar todos, entonces no me imagino con cuarenta alumnos por sala, no sé cómo podrían hacerlo, va a terminar jugando en contra y van a empezar a reflejarse más en los resultados. El camino de enfocarse en los contenidos no es lo correcto, sino que en cómo buscar probar que tienes habilidades, independiente de la trayectoria que puedas tener o los contenidos que te entregaron”, analizó.