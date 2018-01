Joven argentino que sobrevivió a fatal volcamiento en ruta al Paine, tras ser dado de alta: “No sabíamos si nos estábamos muriendo”

La tragedia se desató el pasado lunes 8 de enero luego de que el conductor de una camioneta esquivara a una liebre en la ruta que va hacia Cerro Castillo, resultando con heridas de gravedad el trasandino Lautaro Paredes, quien iba en el pick up del vehículo.

Minutos antes del mediodía de ayer, fue dado de alta el joven de nacionalidad argentina Lautaro Paredes, de 23 años, quien resultó con graves heridas la tarde del pasado lunes 8 de enero, cuando viajaba en la camada de una camioneta que por esquivar a una liebre volcó en la curva del sector Dos Lagunas, provincia de Ultima Esperanza, donde falleció una mujer identificada como Luisa Ercira Hernández Vera, de 63 años.

El turista resultó con un derrame cerebral y lesiones importantes en su cráneo, siendo trasladado esa misma noche del accidente carretero hasta la Unidad de Urgencia del Hospital Clínico de Magallanes, permaneciendo internado ahí por diez días.

“Me supieron atender muy bien, pasó todo en Puerto Natales y el mismo día me trasladaron para acá en un avión sanitario, llegamos rápido y acá me cuidaron muy bien y la verdad es que fue un golazo todo”, sostuvo.

Bajo este contexto, el joven proveniente desde la ciudad de Buenos Aires, relató los momentos en que ocurrió la tragedia, asegurando recordar casi todo lo que ocurrió y agradeciendo de que en su caso, los daños no pasaron a mayores.

“Estábamos en Torres del Paine, hicimos dedo, estábamos en el pick up de la camioneta, en eso empezó a derrapar y a darse vuelta y lo único que no recuerdo es el momento de la caída porque fue en cosa de segundos. En ningún momento perdí la consciencia, nos prestaron ayuda los carabineros y la gente que iba pasando. Recibimos mucho amor de muchos lados. Ese momento fue de mucho miedo, nos agarrábamos la cabeza con los amigos que habíamos chocado y no sabíamos si nos estábamos muriendo o no, porque fue todo muy de golpe. Los primeros días no sabíamos si iba para peor o mejor pero después con los diagnósticos y todo acá nos quedamos más tranquilos. La sacamos baratísima y es una lástima por la mujer que falleció, es una pena y eso nos demuestra que pudo haber sido peor”, relató.

Del mismo modo, alabó a un grupo de amigos con los cuales viajaba, quienes constituyeron para él un rol fundamental al quedarse en Punta Arenas para brindarle todo el apoyo psicológico para salir de esta situación.

“Son el mejor equipo en cincuenta años. No lo podía creer, ellos me venían a ver todos los días, inicialmente se iban a El Calafate y se terminaron quedando acá. Alquilaron un departamento, me traían golosinas y la verdad es que son los mejores porque también les avisaban a mi familia y vieron el tema del seguro. Estoy muy agradecido de ellos”, enfatizó.

Finalmente, y tras ser vitoreado y aplaudido por sus amigos, abandonó el recinto asistencial rumbo a su tierra natal, sentenciando que “es la primera vez que estoy en Chile, fueron apenas cuatro días, ocurrió el accidente pero igual me llevo un buen recuerdo”.