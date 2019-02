Joven de 16 años le propinó golpes de puños y con un elemento contundente a su madre

Consultado el menor si aceptaba las condiciones dadas por la Fiscalía se limitó a decir: “Tendré que aceptar nomás. No me queda otra”.

Un joven de 16 años agredió con golpes de puños y con un elemento contundente a su madre, por lo que el tribunal le ordenó abandonar el hogar familiar.

El hecho se produjo el sábado pasadas las 23,30 horas en la ciudad de Puerto Natales, en el hogar común que compartían C.C.Z. de 16 años con su madre. Sin una razón justificada el joven comenzó a agredir a su madre con golpes de puños y con un elemento contundente, provocándole diversos hematomas de carácter menos grave en el contexto de violencia intrafamiliar.

El joven fue detenido por personal de Carabineros, que llegó hasta el lugar alertados por una vecina.

Ayer el joven fue puesto a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, donde su madre (que se encontraba presente en la audiencia) solicitó a la fiscal Lorena Carrasco que el menor hiciese abandono del hogar común porque “ese es mi deseo porque no es la primera vez que hace esto. Anda consumiendo drogas y si no interviene su polola me mata”.

Como el joven no presentaba antecedentes anteriores, la Fiscalía ofreció una suspensión condicional del procedimiento, que consistió en el abandono inmediato del hogar en común y no acercarse a la víctima por el plazo de un año. Consultado el joven si aceptaba las condiciones dadas por la Fiscalía se limitó a decir: “Tendré que aceptar nomás. No me queda otra”.

Tras ello recuperó su libertad para hacer abandono del hogar donde vivía hasta el sábado 16 de febrero.