Joven ebrio y sin licencia protagonizó volcamiento frente a la municipalidad

En una mala costumbre se ha transformado para la ciudad de Punta Arenas registrar, a lo menos, un accidente de tránsito por día, donde los responsables han ingerido bebidas alcohólicas o se desempeñan al volante sin la debida licencia de conducir, hecho que quedó demostrado durante la madrugada de ayer, tras ser detenidos dos sujetos, quienes debieron comparecer a la respectiva audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de la ciudad.

Según relató el fiscal Felipe Aguirre, el primer episodio aconteció a eso de las 1,30 horas de ayer en las inmediaciones de pasaje Retiro, entrada norte de la ciudad, instancia en que la víctima de iniciales C.A.M. se encontraba al interior de su vehículo estacionado, momento en que el imputado identificado como Luis Alberto Castillo Gutiérrez quien iba al mando de un automóvil Chevrolet Corsa procedió a efectuar una maniobra de retroceso, impactando al móvil de la afectada en el costado izquierdo. Carabineros al acudir al lugar practicaron al acusado el examen respiratorio de alcotest, que arrojó 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre, lo cual motivó su detención.

En este aspecto, el persecutor lo requirió verbalmente a través de un procedimiento simplificado, pero el imputado no admitió su responsabilidad en los hechos, manifestando éste que efectivamente iba al interior del móvil, pero que él no era el conductor y que dicho automóvil no estaba a nombre suyo, el juez de Garantía escuchó la declaración de los funcionarios policiales los que lo sindicaron como quien iba al volante, fijando a su vez una audiencia para que se realice un juicio oral.

Frente al municipio

Mientras que el segundo accidente de tránsito acaeció aproximadamente a las 4,30 horas, cuando personal de Carabineros se encontraba patrullando en el centro de la ciudad, percatándose de un gran estruendo que fue protagonizado por el imputado Maximiliano Segundo Jesús Mañao Ruiz, de 18 años, quien conducía un automóvil Opel Corsa rumbo al sur y a la altura de la Iglesia Catedral habría efectuado un viraje hacia el oriente, perdiendo el control del vehículo debido a que se encontraba en estado de ebriedad, volcándose frente a la Municipalidad de Punta Arenas.

Pese a la violencia del accidente, el joven resultó con lesiones menores, arrojando en el alcotest una dosificación de 0,89 gramos de alcohol por litro de sangre, además de verificarse que éste nunca ha obtenido licencia de conducir, razón por la cual fue detenido. Con aquellos antecedentes, el fiscal Felipe Aguirre formalizó la investigación, y pese a lo sucedido, resolvió no imponer medida cautelar alguna, fijando el magistrado un plazo de 60 días para el cierre de las indagaciones.

No pasó a control

Por otro lado, llamó la atención que el joven detenido la mañana del sábado tras escapar de un control policial, iniciar una persecución policial por diversas arterias y terminar impactando contra un poste del tendido eléctrico en la intersección de Avenida Bulnes con calle Capitán Guillermos debido a su evidente estado de ebriedad, no compareciera ante el tribunal, teniendo en cuenta que dejó inoperativos los semáforos por cuatro días y a raíz de aquello el alcalde Claudio Radonich anunció que presentará una demanda civil en su contra.

La justificación la entregó el fiscal Aguirre, quien en primer lugar desmintió la versión de Carabineros corroborando que el acusado sí tiene licencia de conducir y además mantenía sus documentos al día, precisando que “cuando tengamos la alcoholemia se va a formalizar. El hecho que no pase a control de detención no quiere decir que no va a ser perseguido criminalmente”.