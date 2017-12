Joven golpeado en Natales tiene secuelas neurológicas severas

A cinco meses de la feroz agresión sufrida por carabineros de franco en plena vía pública, en la ciudad de Puerto Natales, Gonzalo Muñoz del Campo permanece internado en la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico, donde se mantiene estable pero con secuelas neurológicas severas.

El jefe de la mencionada unidad médica, doctor Christos Varnava, dijo que el paciente se encuentra estable y en condición de cuidado. “El está con secuelas neurológicas y eso ha persistido, permaneciendo en estado de conciencia mínimo, no está en coma inducido, pues está sin fármacos”, resalta el especialista.

Gonzalo Muñoz se encuentra con rehabilitación, cuyo proceso está siendo instruido a la familia a modo de capacitación para cuando el paciente obtenga su alta médica. “La rehabilitación está orientada a que la parte muscular no se pierda y no tenga problemas en las articulaciones y la parte osteomuscular”, afirmó el médico, quien agregó que el alta depende de que realmente existan las condiciones que den seguridad del cuidado que recibirá en su domicilio, al ser un paciente dependiente.

