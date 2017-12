Joven magallánico lleva ocho años esperando un trasplante de riñón

“Yo veo que mi hijo se va deteriorando ante mis ojos y lo que siento es angustia. De todas maneras que lo hayan probado (como eventual receptor) reaviva las esperanzas de que aparezca un donante y dices ‘¡ah! el sistema funciona, porque hasta eso te lo cuestionas. Ahora sólo nos queda esperar y seguir rezando”. Con estas emotivas palabras María Cristina Barría Cianferoni explica el largo y difícil proceso que ha vivido con su hijo Víctor Cianferoni Barría, de 24 años, quien espera un trasplante de riñón hace ocho años.

Cuando Víctor aún no terminaba su enseñanza media comenzó a tener problemas de presión arterial, lo que gatilló que le realizaran varios exámenes que dejaron al descubierto que padecía una insuficiencia renal y que además nació con un solo riñón. Fue ese diagnóstico de insuficiencia renal grave el que puso al joven magallánico en la lista nacional de trasplante, esto porque al ser adoptado no tiene compatibilidad con su familia y esta es su única oportunidad, en esta instancia en la que ha permanecido por ocho años sin que aún lo hayan llamado.

“Al principio estábamos más esperanzados, pensábamos que iba a ser más corta la espera, pero ha sido complicado porque desde que nos vinimos de Punta Arenas, empecé a tener problemas de cesantía”, explicó la mamá de Víctor.

Auge no cubre exámenes de compatibilidad

Víctor fue probado como eventual receptor en septiembre, pero no fue compatible. Esta noticia ha generado sentimientos encontrados, porque por un lado se reavivan las esperanzas respecto de la posibilidad de que llegue un donante, pero por el otro lado, cada vez que lo prueban para un eventual trasplante su familia debe pagar. “Yo tengo que pagar más de $336.000 por las pruebas que se hacen, esto por estar afiliado a Isapre, no tener cobertura del Auge y no tener código Fonasa”, explica la mamá.

“Yo quiero que salga rápido el donante pero cada vez que se prueba a mi hijo yo tengo que pagar eso. El auge es una canasta de prestaciones que están tipificadas, que incluyen una serie de ítem, pero esto tan importante como las pruebas de compatibilidad para cuando surge un donante, no están incluidas”, explicó la mamá, quien asegura que el hecho de que los exámenes de compatibilidad no estén incluidos en el paquete Auge de insuficiencia renal es un error grave, porque no es posible trasplantar si no se verifica la compatibilidad.

Expuso que debido a las preexistencias, no puede moverse de la Isapre a la que está afiliada. “Estamos ahí por el temor de cambiarnos a cualquier lado, con las preexistencias y perder coberturas. Pero cuando llegas a la caja del ISP para pagar te preguntan Fonasa o Isapre, y te explican que sólo Fonasa está exento. Hay una discriminación atroz porque no todos los que son parte de la Isapre tienen plata, hay personas que sólo se quedan por las preexistencias”, reconoce.

Delicada condición de salud

Víctor ha tenido varios problemas y desde julio de este año que tuvo que cambiar el tipo de diálisis, pasando de la diálisis peritoneal a la hemodiálisis, esto porque el peritoneo, órgano que hace de filtro se desgastó y ahora está con la hemodiálisis, que es la que todos conocen y que se realiza tres veces en la semana. “La verdad es que mi hijo ha tenido hartos problemas porque tiene la coagulación muy espesa y una malformación en las venas, entonces lo han operado tres veces por catéter obstruido, sólo en octubre tuvieron que operarlo dos veces y la tercera operación de fístula parece que quedó bien y está más estable”, explicó.

Agregó que el diagnóstico de su hijo es cada vez más grave, ya que ha ido presentando las complicaciones propias de su enfermedad. “El ha tenido episodios de gravedad y ha ingresado varias veces a la urgencia con el potasio por las nubes y eso lo ha llevado a una insuficiencia cardiaca. Como madre biológica le puedes dar el riñón, pero yo no puedo hay que esperar donante fallecido”, describe.

“A estas alturas lo único que me queda es la fe de que Dios me va a escuchar, porque hemos movido tantas puertas que no me queda ninguna por tocar”, concluyó María Cristina Barría.