Jóvenes magallánicos ya tienen sus maletas listas para adquirir nuevas experiencias en el viejo continente

– La actual representante senior de este programa en Chile, Elena Burnás Vásquez, valoró los alcances que ha tenido el quehacer de esta organización educativa que, en sus 52 años de presencia en el país, ha cambiado la visión de mundo a cientos de alumnos.

Cuando de intercambio estudiantil se trata, uno de los destinos que no se ponen en duda a la hora de elegir es Europa y es que la riqueza multicultural del viejo continente, como sus ordenados esquemas de vida y fluida conectividad entre los 50 países que lo conforman, hacen que valga la pena cruzar los más de 12 mil kilómetros que lo separan de Chile.

Así las cosas y con la firme convicción de que se nutrirán de potentes cosmovisiones, vastos conocimientos y experiencias que les cambiarán la vida, es que cinco jóvenes estudiantes magallánicos ya cuentan los días y las horas para iniciar el periplo que se extenderá desde agosto, hasta mediados de 2019.

La gran Alemania

Es el caso de Camilo Fuentes Rojas (16), alumno de tercero medio del Liceo Juan Bautista Contardi, cuyo alto promedio de notas (6,9) y el hecho de participar en el Club Científico Explora, conjugaron a favor como factores para hacerse acreedor de la beca Alejandro Pollak -sólo se otorgan 4 en Chile-, gracias a la cual, su mirada ahora está fijada hacia el este, pues viajará a Alemania.

“Desde el año pasado estaba interesado en el tema del intercambio, pero sabía que si no era por la vía de una beca no iba a poder, dado que los costos son muy altos. Es la primera vez que saco un pasaporte y creo que el enriquecimiento cultural que lograré será muy importante. Los alemanes tienen mucha historia, están muy avanzados respecto de nosotros en varios sentidos, hasta en cosas tan triviales como la puntualidad, que es algo con lo que me molestan en mi casa, porque me gusta estar siempre temprano en todos lados. Además la legislación es muy diferente, tienen sistema de transporte excelente, hay un compromiso con la limpieza y la naturaleza, todas esas cosas que yo quiero vivir”, dijo junto con mencionar que más adelante desea estudiar medicina, no descartando seguir estudios futuros en el extranjero.

Camilo no domina el idioma alemán. Sin embargo, una vez allá, será parte de un curso que lo ayudará a superar esta barrera. “De todos modos, mientras aprendo, lo bueno es que en la familia que me recibirá en una ciudad cercana a Frankfurt, uno de ellos sabe español. Voy a llegar a casa de una familia -no la definitiva- constituida por un padre, una madre y una niña que tiene mi edad. Quiero saber todo, cómo viven, etc. Acá a Punta Arenas llegará una chica por intercambio, desde Francia. Será algo muy especial, en mi familia somos tres hermanos”, señaló.

Valentina Fernández Soto (17), alumna de tercero medio del Colegio Alemán, el destino elegido es también Alemania. “Este intercambio es por gestión particular, ya en primero medio tenía el interés, pero fue pasando el tiempo y recién en octubre del año pasado retomé el tema. Elegí este país porque quiero aprender bien el idioma, perfecto, sumado a que más adelante me gustaría ir a estudiar allá. De hecho, me gustaría seguir Ingeniería Civil Química. Es un país con una gran riqueza cultural y será una tremenda experiencia”, expresó junto con señalar que tiene tres hermanos -todos adultos, trabajando- y que de momento vive con su madre, quien posiblemente será anfitriona de algún alumno extranjero durante el año que dura esta experiencia en esta nación de Europa Occidental de más de 82 millones de habitantes y que tiene a su haber, más de dos mil años de historia .

Tierra de tulipanes

Una aventura similar será la que vivirá hasta mediados del próximo año, Fernanda Moya Ampuero, quien a sus 16 años y cursando tercero medio en el Colegio Cruz del Sur, ya se ve recorriendo en bicicleta las calles de Holanda, conocida por el mundo de la exportación como la tierra de los tulipanes. “Desde que era muy pequeña, ya en quinto básico, mi sueño era irme de intercambio. Tenía la referencia de conocidos que vivieron la experiencia, así que siempre tuve la idea de hacerlo cuando fuera más grande. En marzo de este año, me decidí a averiguar y mi primera opción era Rusia, pero ya se habían terminado los cupos, por lo que mi segunda opción fue Holanda, porque es uno de los cuatros países más desarrollados del mundo. Sus leyes y reformas están muy adelantadas en comparación con las nuestras. En eso, Chile está en pañales, por lo que vivir allá será como estar en un país del futuro”.

Cabe señalar que la decisión de ir a ese país, de 17 millones de habitantes, fue tomada en conjunto con su madre. “Empezamos a hacer los trámites de forma particular, tuve que seguir un procedimiento donde tenía que hacer una entrevista, además de una prueba de inglés ya que específicamente en ese país se exige un nivel intermedio. Después fue la entrevista de personalidad y eso. Voy a vivir en un pequeño pueblo que se llama Berkel rod reiss, que está a unos 10 kilómetros de Rotterdam, que es una de las ciudades más grandes. Allá me recibirá una familia constituida por un papá y una mamá, tienen un negocio independiente y nos comunicamos con frecuencia, especialmente a través de correo y Whatsapp. Ellos me dicen que tengo que prepararme, porque voy a tener que ir todos los días al colegio en bicicleta, que está justamente en Rotterdam. De todos modos todavía tienen que definir a qué establecimiento iré porque muchos no aceptan si no hay dominio total del idioma”.

En cuanto a sus expectativas futuras, señala que le gustaría estudiar periodismo. “Pero lo que más me interesa en cuanto a visitar Holanda es que yo practico atletismo y allá eso es muy apoyado y tienen grandes referentes de nivel mundial, así que este viaje en sí constituye una gran motivación para mí. Y el desafío es doble, porque una vez que vuelva debo empezar de inmediato con la preparación de la PSU -Prueba de Selección Universitaria-, así que el tiempo andará justo y son estas cosas las que de paso me harán ser aún más responsable en todo”, acotó.

Fernanda tiene 4 hermanos mayores y vive sola con su madre. “Ella me dice que se va a preparar comida para ella sola pero está bien, ya está demasiado feliz por mí”.

Orgullo de padre

Víctor Fuentes se mostró orgulloso de su hijo Camilo y quiso compartir este sentimiento. “Camilo es un buen alumno y tiene sus propias inquietudes, quiere conocer nuevas culturas y en eso Alemania es ideal, porque es un país bastante distinto al nuestro. Para él como para la familia esto es un gran desafío y que él pueda irse abre expectativas que en la época mía eran menos alcanzables. Hoy, al contrario de lo que pasaba antes, podría decir que la posibilidad de acceder a intercambios estudiantiles ya no es algo privativo sino más bien inclusivo, especialmente en el caso de aquellas familias que no tienen los recursos suficientes. Esta experiencia indudablemente les cambiará la vida a los chicos”, puntualizó.

Youth for understanding

Otro punto en común entre los jóvenes que viajan a Europa, además de la inquietud y su origen de ciudad extrema, es que llegaron a esta instancia a través del programa de Intercambio Estudiantil Internacional denominado ‘Youth For Understanding’ (Juventud para el entendimiento), orientado a estudiantes de enseñanza media de entre 15 y 18 años de edad, quienes pueden postular desde cualquier ciudad del país y establecimiento educacional.

La actual representante senior de este programa en Chile, Elena Burnás Vásquez, valoró los alcances que ha tenido el quehacer de esta organización educativa sin fines de lucro ni filiación política, religiosa ni racial, con 52 años de presencia en el país, dedicada a promover el intercambio cultural, el respeto mutuo y la responsabilidad social a través del intercambio estudiantil para jóvenes, familias y comunidades. “En todos estos años son más de 1.000 los estudiantes del país que han ido de intercambio y este año, por ejemplo en Magallanes, tenemos 5 estudiantes que están por viajar. Esto es muy importante, porque volverán con una tremenda experiencia. Ahora más allá del tema económico y académico, para postular se requiere un perfil adecuado de madurez para poder viajar. En el caso de apoyo financiero para alumnos de excelencia, quiero destacar que en esta región han sido muchos los que han viajado por esta vía, como es el caso de Camilo que lo hará este año. Es brillante, es uno de los tres seleccionados a nivel nacional, se maneja en todos los aspectos y sin duda será un excelente profesional a futuro”, dijo junto con señalar que, prioritariamente, los jóvenes van a colegios públicos de excelencia académica.

Las inscripciones para el próximo período tienen plazo hasta el mes de septiembre y pueden realizarse en www.youthforunderstanding.cl.