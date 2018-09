Jóvenes realizaron trabajo histórico de excelencia sobre el conflicto del Beagle

Como solucionar de forma pacífica las controversias, mantener la paz y proteger la democracia fueron las grandes enseñanzas que dejó el 2º Coloquio de Historia Local del Colegio Puerto Natales denominado “Beagle 78. Ayer: Frontera de Discordia… Hoy: Motivo de Encuentro”.

La actividad fue organizada por el Colegio Puerto Natales, que invitó a participar al Colegio Santa Bárbara de Río Turbio.

Desde el mes de mayo de este año a la fecha, aproximadamente un centenar de alumnos participaron en la realización de esta actividad, quienes trabajaron por equipos en el rescate histórico del mencionado hecho a través de la investigación bibliográfica, testimoniales y de prensa de la época. A ello se sumaron grupos de música, de baile, los encargados de la locución, las entrevistas y el trabajo audiovisual.

La actividad que se prolongó por más de dos horas se efectuó el pasado viernes 31 de agosto en el gimnasio del Colegio Puerto Natales que contó con una gran cantidad de público.

Sobre el escenario alumnos chilenos y argentinos entrevistaron a cuatro invitados de ambos países, quienes entregaron su testimonio sobre lo que vivieron en el año 1978, específicamente a fines de diciembre, cuando el conflicto armado entre Chile y Argentina estuvo a punto de iniciarse, siendo impedido gracias a la intervención del Papa Juan Pablo II.

Testimonios

Uno de los testimonios rescatados en la ocasión fue el de la vecina natalina Elsa Legüe, quien cuenta con una amplia familia en Argentina, por ello para ella “el coloquio fue muy hermoso. Es penoso también recordar cosas pasadas, pero hay que seguir adelante. Hoy la integración la están haciendo los jóvenes. Yo por mi parte espero por muchos años más seguir cruzando la frontera para encontrarme con mi familia”.

Pedro Ulloa realizó su servicio militar entre el año 1977 a 1979. Por ello estuvo en la frontera cuando el enfrentamiento bélico era inminente en la madrugada del 23 de diciembre de 1978. Tras entregar su testimonio sobre el escenario calificó de “hermoso el trabajo que están haciendo estos chicos, que espero lo sigan realizando para que hechos como los que estuvieron a punto de ocurrir no se repitan”.

Uno de los alumnos entrevistadores, Javier Berner, del 4ª medio Eberhard del Colegio Puerto Natales, recordó que durante gran parte del primer semestre se abocó a interiorizarse del conflicto. En su caso estudió todo lo referido al tema limítrofe entre ambos países y como han ido modificando las fronteras con el paso del tiempo.

Añadió que “fue lindo formar parte del coloquio y conocer la historia para saber que cosas no se deben hacer y cuales realizar y ante todo mantener la paz que es lo primordial en la sociedad actual”.

Tahiel Sajama de tercero medio del Colegio Santa Bárbara de Río Turbio añadió que “fue una experiencia bastante importante para mí. Me siento honrado que me hayan llamado a participar. Fue importante en general porque somos naciones hermanas que tenemos un pasado común, como fue lo sucedido en el siglo XX cuando toda Latinoamérica fue afectada con dictaduras. Por suerte en nuestro caso no llegamos a un conflicto armado”. Destacó la preparación y organización de la actividad. En su caso buscó testimonios orales, lo que en un principio le costó bastante porque –dijo- no es un tema sobre el cual se hable en forma cotidiana en Río Turbio.

Espacio de encuentro

La actividad que buscó transformar un hecho que en el pasado reciente dividió a Chile y Argentina, en un espacio de encuentro a través del estudio, la historia y el trabajo conjunto de los alumnos de los colegios Puerto Natales y Santa Bárbara, culminó con la entonación de la canción “Solo le pido a dios”, del cantante argentino León Gieco, por parte de un coro formado por alumnos de primero, segundo y tercero medio del Colegio Puerto Natales, los que fueron acompañados por todos los presentes.