Jovita Hernández, madre de hombre que sufrió violento ataque por defender a una mujer: “Gracias a esos niños, mi hijo está vivo”

José Barría Hernández fue auxiliado por un grupo de menores de edad luego de recibir ocho puñaladas en su cuerpo. Permanece grave en el Hospital Clínico de Magallanes.

Tras recibir ocho puñaladas, José Barría Hernández, de 46 años, permanece en estado grave e internado en la Unidad de Tratamientos Intermedios del Hospital Clínico de Magallanes. Su familia señaló que afortunadamente los cortes no fueron tan profundos, aunque tuvo una herida cerca del pulmón y por eso es que en un principio estuvo grave, pero ahora se encuentra en condición estable.

Respecto al feroz ataque, la mamá del herido, Jovita Hernández, comentó que su hijo venía caminando hacia el centro y en la intersección de Armando Sanhueza y República vio a unos sujetos que golpeaban a una mujer y por eso los conminó a que se detuvieran. “El no los encaró, sólo les gritó que no le pegaran y siguió caminando, y nada más que por eso salió una tropa a hacerle daño… El siempre ha sido así, protegiendo al resto y defendiendo a la gente”, resalta la mamá.

Agrega que su hijo no conocía a ninguno de los involucrados, ni a sus agresores, ni a la mujer.

La madre indica que la agresión se produjo pasadas las 17 horas y a pesar de que había una gran cantidad de personas en el lugar, fue un grupo de niños los que entregaron ayuda a su hijo. Además, según los menores, los sujetos estaban encapuchados al momento del ataque. José Barría habría recibido ocho heridas cortopenetrantes.

Luego de ser agredido gravemente, los menores de edad acompañaron al hombre hasta que se desplomó en una banca en calle Chiloé con Avenida Colón.

“Yo quiero agradecer a los niños que lo ayudaron, porque si no fuera por ellos a mi hijo lo matan. Ellos lo socorrieron, habiendo tanta gente ahí, fueron ellos quienes lo ayudaron. Gracias a esos niños mi hijo esta vivo porque venían a agredirlo y seguían apuñalándolo”, expresa la mamá.

Tras el violento ataque el personal del Samu llegó hasta el lugar y atendió al herido, que, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser trasladado al box de reanimación del Hospital Clínico de Magallanes.

La familia explicó que se enteraron del violento ataque en las noticias, tras lo cual llegaron hasta el centro asistencial para conocer su condición de salud.

Añadieron que hay videos de lo ocurrido circulando por Facebook y que muestran lo sucedido. “Como papás, lo único que pedimos es que esa gente no salga a hacer daño, que no los dejen salir, porque ellos sólo salen a destruir, no pedimos nada mas”, señaló.