Juan Carlos Beros: de la adrenalina de las pistas a la quietud de los campos de golf

Deportista y dirigente porvenireño Desde temprana edad se inclinó por el automovilismo, ya que siendo un niño se entretenía observando las carreras en su natal Porvenir. Con los años asomó su pasión por la hípica y actualmente, gracias al impulso de su hijo, ha hecho historia en el golf regional

Juan Carlos Beros Petrich nació en Porvenir, el 23 de julio de 1953. Sus padres, Guillermo Beros Scholer, ya fallecido, y Lucía Petrich Ratmilovic, de 94 años, tuvieron tres hijos más: Víctor Simón, María Inés y Patricia Cristina. Desde muy chico, Juan Carlos vio a su padre trabajar como dirigente y comunicador en la capital fueguina. “Fue uno de los fundadores del Club de Volantes de Porvenir en el año 60, y en la casa siempre hubo gente ligada a los autos de carrera y en esos años, hasta las competencias se transmitían desde mi casa, porque mi papá era radioaficionado y prestaba los equipos para que se pudieran emitir las carreras. A su vez, era tal la amistad que tenía con la gente de Río Grande y Río Gallegos, que éstos llegaban también a mi casa. Y las carreras, como era un circuito callejero, pasaban frente a la casa, así que no había que moverse mucho para verlas, estaba a una cuadra de la largada, en Señoret con Phillips, donde aún vive mi familia”, partió resumiendo Beros sobre los inicios de su primera pasión.

La primera carrera que corrió fue acompañando a su tío Sterzo, en el Gran Premio de La Hermandad, en el año 1977 comenzó a correr por su cuenta, participando en las ediciones de 1978, 1979. En otra ocasión fue copiloto de Eduardo Mladinic “y volví nuevamente a este mundo en 1986, cuando se inició el campeonato de rally, yo en ese tiempo pertenecía al club Enap de automovilismo, tenía a disposición unos autos y así pude correr el campeonato que se realizaba en Punta Arenas. Tuve la suerte de ganar una carrera y fui segundo lugar del campeonato en la categoría 2.000. Al año siguiente fuimos a Puerto Natales, donde me tocó ganar las Tres Horas. Hubo otro lapso y volví a correr en Natales en el año 2006, en la categoría B, con un auto que era de mi sobrino Gabriel, donde obtuvimos un tercer lugar”.

Beros indica que esas grandes pausas que tuvo su trayectoria se debieron a temas laborales y familiares, “aunque nunca he abandonado el automovilismo, porque a pesar de que no fui piloto, fui dirigente mientras estuve en servicio en Enap y después, con el Club Deportivo Sokol, del que fue su vicepresidente durante dos años y posteriormente, presidente de la rama de bicicross, en la segunda etapa de ese deporte, porque mi hijo lo practicaba. Mi hijo practicó el básquetbol y tuve que dividirme entre muchas disciplinas, porque también fui presidente del Club Deportivo Enap en la rama de fútbol, entre años 1987 a 1991. Fue un club que le entregó a la región, muchos jugadores de gran nivel”, destacó.

Beros ríe cuando se le consulta por sus mayores alegrías en el automovilismo, porque “uno siempre cuenta las ganadas”, pero también hay momentos complicados, como algunos accidentes, que por suerte, no le dejaron mayores consecuencias. “El mejor recuerdo es haber estado en el Gran Premio de La Hermandad, en sus años de inicio, cuando se corría con camioneta. En 1976 con mi tío, fuimos con una Chevrolet que usaba en la estancia. Siempre estoy presente, uno se encuentra con amigos, pero la última carrera en la que participé fue en el año 80, pero la última carrera que tuve fue en Natales, en 2006”.

Igualmente, en los últimos años ha participado en el Rally del Estrecho, porque “uno empieza a bajar las velocidades y busca algo más para compartir. Gracias a mi compadre que me invita a las carreras de regularidad, he podido competir en otro evento que es el Gran Premio Histórico, que recuerda a todos los autos que iniciaron el Gran Premio y que son autos de 1974 a 1990”.

El golfista

La pasión por el golf fue bien particular. Así como generalmente son los padres los que inculcan a sus hijos una determinada disciplina, en este caso fue al revés. “Mi hijo Carlos Guillermo fue el que toda su vida quiso jugar golf, desde chiquitito, no sé de dónde lo sacó. En el tiempo en que partió la televisión por cable, TV Red, los domingos aparecía en las mañanas, con 7 años, a mirar el golf. Entendía mucho el deporte, y gente que conocía me había invitado y nunca quise, pero cuando él partió en clases, a los 10 años, yo lo llevaba y por su entusiasmo, el profesor José Jeria fue el que me invitó a aprovechar la clase. También mi hija Vesna Soledad practicó un poco, y mi señora, Gustava Aguilar igualmente. Actualmente mi hijo y yo seguimos, que nos ha llevado a campeonatos locales y a nivel nacional. Hemos ido a Osorno, Valdivia, Rancagua, además de ganar el torneo Padre e Hijo, que se desarrolla todos los años en Santiago”. Estos campeonatos que han compartido son toda una satisfacción para Juan Carlos Beros, “porque se encuentran todos los ganadores a nivel nacional y se genera una convivencia muy amena”.

Pero con respecto al automovilismo, su hijo heredó la afición que su abuelo tenía por este mundo, ya que “le gusta, porque mi viejo fue organizador del Club de Volantes, y a mi hijo le gustaba lo del cronometraje, estadísticas y calcula los tiempos rápidamente”.

Carreras pero ahora con caballos

Mucha gente le ha preguntado a Juan Carlos Beros de dónde viene su afición por la hípica. El se ríe al ser consultado una vez más. “Lo único que sé que mi abuelo Jorge Beros Pavicic era hípico, que era apostador y tenía una o dos acciones en la Sociedad Rural, pero vinculado con la propiedad de los caballos que fue algo que me entusiasmó a mí. Empecé a ir al Club Hípico en los años ’70, era una entretención mientras estudiaba, estaba interno, y cuando no viajaba a Porvenir, me quedaba en casa de mis tíos y los domingos íbamos por entretención a ver las carreras. Así empezó el tema de las apuestas, y adquirí la propiedad de un fina sangre ya estando en Enap, al que ingresé en 1974. Ahí ya podía tener autos de carrera y caballos”, recordó.

Juan Carlos Beros llegó a tener 15 caballos, algunos en sociedad con amigos como Antonio Bradasic, Pedro Aguilar, Jorge Guic, Ramiro Soto, entre otros. Actualmente tiene una sociedad en Santiago con un amigo “y tenemos un caballito que nos da satisfacciones en este momento; todos bajo los colores del Stud Croacia”

Hubo dos caballos que le dieron grandes alegrías: “Torrevecchia”, una yegua que ganó 14 carreras en Punta Arenas, Concepción, Santiago y a su regreso a Punta Arenas siguió ganando. El otro fue “Tabito”, en sociedad con Antonio Bradasic y Pedro Aguila, que ganó 10 carreras.

Lamentablemente, asegura, ya no habrá hípica como en esos tiempos, en Magallanes. “Porque la base de hacer carreras es la propiedad de los fina sangre y las generaciones nuevas no tienen ese arraigo como había antes, en que había muchos propietarios con muchos caballos. Ese entusiasmo empezó a ser de unos pocos hasta que se cerró y ya no hay más”.