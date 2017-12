Juan Francisco Miranda calificó como un “error” las declaraciones de Nicolás Gálvez: “Eugenia Mancilla tendrá que ver su grado de responsabilidad”

Ex presidente regional de la DC fue consultado por dichos del concejal Germán Flores al exigir la salida de la actual presidenta de la falange en Magallanes.

Diego Fernández Alderete

diegofernandez@laprensaaustral.cl

Durante los últimos días, la crisis de la Democracia Cristiana en Magallanes está desa-tada y en donde algunos de sus rostros principales del partido en la región se han cuestionado públicamente -y en duros términos- mediante nuestro medio escrito.

El primero en dar su opinión crítica fue el consejero regional Nicolás Gálvez, quien calificó al concejal Germán Flores de “nefasto para las aspiraciones políticas de la senadora Carolina Goic” y además puso en duda su apoyo a la ex abanderada de la DC en una eventual candidatura senatorial para 2021, si sigue con el mismo grupo de trabajo.

Dichas declaraciones calaron hondo e hicieron profundizar más la crisis de uno de los partidos más tradicionales de la historia de Chile. Flores, señaló -entre otras cosas- que “Gálvez está dolido porque yo apoyé a Miguel Sierpe y no a él”, mientras que también apuntó con el dedo a la presidenta del colectivo en Magallanes, Eugenia Mancilla Macías, a quien le exigió la renuncia al cargo, puesto que -a su juicio- no ha pagado los costos políticos porque tanto Juan Morano como Nicolás Gálvez no fueron reelectos en sus cargos.

El panorama político de la falange es crítico y donde se están apreciando diversos bandos al interior de un mismo partido. Dicha actualidad, fue analizada por el militante de la Democracia Cristiana, ex presidente del partido durante cuatro años y ex jefe de campaña de Carolina Goic, Juan Francisco Miranda, quien lanzó fuertes críticas a la cúpula del partido y a los principales dirigentes tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales por no tener “autocrítica” tras los fracasos electorales.

– La DC vive una crisis interna tanto a nivel nacional como regional. ¿Cómo se sale de esta crisis política?

– “Después de la derrota presidencial, no sólo la Democracia Cristiana está en un problema interno, sino que también los otros partidos. Quizás los otros partidos, en su virtud han tenido la opción de no hacerlas públicas, pero sí que hay problemas. Es normal que venga el análisis en una y otra dirección. Por lo tanto, en 2010 nos pasó con la derrota de Frei con Piñera, también tuvimos un proceso similar y yo creo que es sano que se planteen las diferencias sin ninguna condición que impida exponer qué es lo que pensamos. En función de eso, después salen los objetivos si es que hay unidad; pero lo mejor es dejar de hacerse los lesos, de esconder la suciedad debajo de la alfombra y no hablar los temas de frente”.

– Las divisiones dentro de que es (o fue) la Nueva Mayoría es evidente. ¿Cuál es el camino que debería tomar la Democracia Cristiana en miras al próximo 11 de marzo cuando sea Sebastián Piñera quien conduzca al país?

– “Lo primero es ser bastante ordenado, la Nueva Mayoría fue un acuerdo político programático que tiene fecha el 11 de marzo. Dicho eso, también hay que decir que nosotros tuvimos una opción presidencial propia que perdió en la primera vuelta. Una opción en la segunda vuelta, porque en la junta máxima del partido sigue existiendo la vinculación con el mundo de centro izquierda y por lo tanto perdimos la segunda vuelta y desde esa perspectiva cuando uno no es la opción ganadora en el marco de las presidenciales, uno es parte de una oposición. La DC será parte de esa oposición. La pregunta es qué tipo de oposición y ahí se abren varias opciones. Yo soy de los que creen que uno no puede perder el foco, lo que uno tiene que buscar es el bienestar de los chilenos y frente a eso, manteniendo las diferencias, apoyar a las distintas cosas que no se contradicen con los principios y mis valores que benefician a los chilenos; por cierto, ser opositor a esas cosas que van en contradicción a lo que pienso y siento”.

Traición a Carolina Goic

– Con respecto a Carolina Goic, quien fuese hace poco candidata presidencial de la Democracia Cristiana y a la vez era presidenta del partido. Ella, al momento de perder, decidió dar un paso al costado y abandonar la presidencia por presiones internas. ¿Le dieron la espalda a la senadora?

– “Carolina Goic no perdió, perdió la DC. Soy de los que creen que es un proyecto colectivo y no personal. Entonces, en eso la senadora encabezó un proyecto validado por la mayoría de las instancias partidarias. Por lo tanto, la decisión de la DC fue colectiva y bajo esa perspectiva perdimos, pero al menos fuimos coherentes con lo que se tomó como acuerdo.

Lo que duele aquí no es perder, porque uno puede ganar o perder, lo que duele es cuando se ven antivalores como lo son la traición, la deslealtad; el no trabajar por un proyecto colectivo y la actitud de muchos por contar las ganadas para unos y las perdidas por el resto; el asumir que en esto se puede ganar o perder y claramente eso duele. Del punto de vista matemático hay dos lecciones que se pueden comparar, una es la de diputados y otra es la presidencial, porque la DC tuvo candidatos en todo Chile. Ahí se da cuenta que la mitad de los votos DC de diputados no votaron por Carolina Goic. Ahí claramente hay problemas de lealtad, de vinculación con el proyecto de la DC, sino que es de un partido político. Claro que hay traición, pero al partido y no a Carolina Goic. La senadora es una de las víctimas, pero la traición es con los valores”.

– Con respecto a las declaraciones cruzadas entre el concejal Germán Flores y el consejero Nicolás Gálvez, ¿qué le parecen estas fuertes recriminaciones?

– “Yo creo que la libertad de opinión es un derecho, pero en lo que es descalificativo personal no estoy de acuerdo en ninguna de las circunstancias y en ninguna de las formas. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con lo expresado por Nicolás Gálvez desde el punto de vista al ataque a la persona. Respecto a sus puntos políticos podría estar en desacuerdo, pero son puntos políticos. Lo que hace mal es el lenguaje que se usa, yo espero que esas discusiones se resuelvan en las instancias que corresponden y yo espero que la directiva genere los espacios para este necesario diálogo. Hay muchas cosas que se tienen que sincerar y que es necesario hacerlo, pero para eso están las instancias del partido. Creo que fue un error esas palabras de Nicolás Gálvez”.

– Germán Flores exigió la salida de Eugenia Mancilla de la presidencia de la Democracia Cristiana, tras la renuncia de Carolina Goic a nivel central. ¿Debiese dar un paso al costado Mancilla y asumir el costo político de perder un diputado y un consejero regional?

– “Esto ha sido habitual en la Democracia Cristiana, cuando los resultados electorales son adversos hay una responsabilidad política y eso se asume en quien lo conduce. Yo hubiese esperado en nivel mínimo de autocrítica, que no he visto en Gloria Chodil, en Edmundo Leiva o en Patricio Ramírez, quien durante la campaña de la senadora mantuvo cerrada la oficina en Puerto Natales y cuando perdió, abrió la oficina a favor de Guillier. En lo que respecta a Eugenia, ella fue candidata a diputado durante la campaña, ella suspendió su presidencia y diría que es ella quien tiene que evaluar su grado de responsabilidad en esto. Eso también es parte del debate que tenemos que hacer, pero lo que molesta y entiendo lo que dice Germán Flores, en que si vamos a tomar decisiones, tomémosla siempre. Si en el partido hubo gente que exigió la salida de Carolina Goic como responsable, esa misma gente tiene que actuar con la misma regla y nivel de exigencia para cada una de las etapas. Así como hay militantes que han pedido renuncia de gente en segunda vuelta porque no iba a votar por Alejandro Guillier, también tendríamos que pedir la renuncia de militantes que en primera vuelta declararon no votar por Carolina Goic. Las reglas se deben ocupar en forma pareja y no en forma arbitraria. Ahí hay una cuota de debate, de lo que se tiene que hacer en estos días y espero que estas reflexiones se hagan”.