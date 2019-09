Juan Francisco Miranda: “En Magallanes, si los partidos nos sacamos la pintura de guerra, estaremos de acuerdo en muchas cosas”

– Ex autoridad política, se había alejado de la palestra pública por unos años pero ahora vuelve a una militancia más activa para participar en decisiones de su partido a nivel central, buscando posicionar a la región en temas nacionales.

En momentos en que se acercan las postergadas elecciones del Partido Demócrata Cristiano (DC), sale nuevamente a la palestra pública el ex presidente del partido y ex secretario regional ministerial de Obras Públicas Juan Francisco Miranda Soto. Esta vez, aspirando a representar a la región en la mesa nacional, ya que reconoce la importancia de llevar las necesidades de los territorios al nivel central.

Desde 1996 que es militante, cuando estudiaba ingeniería civil en la Universidad de Chile. Egresando de su alma Mater, ingresó a la dirección de Obras Hidráulicas en Santiago, siendo luego trasladado a la región. Después de dos años como director, fue nombrado seremi del ramo y ocupó el cargo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Al finalizar dicha administración renunció al cargo. Desde entonces se ha dedicado a la política desde la dirigencia. Desde 2010 se desempeña en forma particular en su profesión.

– Cuando fue seremi, Obras Públicas ya había instaurado una política interna de participación ciudadana. ¿Qué piensa de esta herramienta y cómo la ve en la actualidad?

– “Me tocó estar en un momento en que Obras Públicas se abrió a este concepto como una necesidad ya que muchas obras tenían problemas en la etapa de ejecución, sobre todo cuando se dan en ciudades. Y pasó a ser un elemento necesario para que la ejecución de la obra se hiciera sin mayores trastornos en la comunidad. Ahí se innovó harto. En el caso de Punta Arenas, se tuvo que ingresar a la ciudad por el plan maestro de aguas lluvias. Yo creo que se avanzó harto pero eso fue hace 15 años. Hoy la participación ciudadana se quedó en eso: en informar cómo vamos a solucionar el problema y durante cuánto tiempo vamos a estar construyendo. Pero en lo que no se ha avanzado es en la toma de decisiones. Y hoy se requiere una versión 2.0 donde lo que importa es la prioridad y el sentido de urgencia de esa obra”.

– ¿Eso es lo que habría faltado en el proyecto de la vía elevada?

– “Exactamente, porque no se analizaron todas las alternativas desde el punto de vista ciudadano. Entonces se nos viene a informar que esta era la solución después de que deliberaron los técnicos, pero no se hizo el trabajo de priorizar. Yo estoy convencido que si nos preguntaban si era mejor hacer una Avenida Circunvalación que llegue al aeropuerto como alternativa con los mismos fondos, se hubiera elegido esa opción. Porque aparte de descongestionar el nudo vial, permitiría desarrollar todo el sector norte de la ciudad. Ya la participación no tiene relación sólo con informar, sino que el usuario se debe sentir parte de la decisión. Yo siento que como ahora los recursos no están tan limitados, no se cuestiona el realizar algunas iniciativas”.

– Y respecto a las carencias en materia de obras sanitarias en el sector que ahora quedó como urbano con el cambio del plan regulador, o también el periurbano, ¿qué opina?

– “Ahí hay vacío de poder del propio Estado. El problema no es de la empresa sanitaria. La concesionaria se debe hacer cargo de la infraestructura en el sector urbano. Pero el sector periurbano requiere de una planificación de largo plazo y esa la debe definir el gobierno regional, la superintendencia, estableciendo planes maestros y sin preguntarle a quien tiene la concesión”.

– ¿Pero entonces es una falla de Estado, no de la administración de turno?

– “Del Estado. De tomar conciencia de cómo estamos creciendo. Yo creo que hoy hay suficiente espacio para hacer mejor las cosas desde la propia institucionalidad. Pero no se ha hecho porque no hay conciencia del poder que tiene el Estado a la hora de planificar la infraestructura. Ese vacío de poder, las autoridades lo deben tomar. El Estado tiene el rol planificador. No las empresas concesionarias. Si uno hace un análisis para atrás y mira los intendentes, nadie recuerda o no quieren recordar un elemento de planificación que se mantiene vigente y es el proyecto región que se hizo cuando Ricardo Salles era intendente. Ahí hay muchas iniciativas que se han ido ejecutando y muchas otras que aún no se terminan. Yo diría que valdría la pena volver a echarle una mirada y ver cómo se ejecutó eso”.

Mirada magallánica

en la discusión

política nacional

– ¿Y ahora va a retomar un rol más público desde la militancia?

– “No son momentos fáciles para la política, por la confianza que le hemos perdido, porque uno igual a veces siente vergüenza de algunos hechos sucedidos. Pero sigo creyendo que sin partidos políticos la democracia no es sana, que uno tiene que promover la organización, que se requiere comunidad y sentido de lo colectivo y en particular partidos con doctrina como el caso de la DC que tiene una doctrina social, que pretende una sociedad mejor. Y es necesario ponerse a disposición. En esta etapa en que estamos en un proceso de renovación de directiva, estoy postulando a ser delegado de la región a la instancia nacional que es donde se toman las decisiones de los programas de gobierno, políticas públicas y alianzas, que son discusiones nacionales. Es una elección donde hay que convencer a los camaradas. En el fondo es tratar de poner la mirada magallánica en la discusión política nacional. Muchas veces el partido se enreda en discusiones nacionales que a los magallánicos no les hace sentido. Nosotros creemos que necesitamos mayor autonomía y resolver los problemas que tiene nuestra comunidad y desde ahí opinar”.

– La DC a nivel regional ha tenido mejor relación con los otros partidos de oposición que a nivel central, o en el Congreso ¿o no?

– “En términos futbolísticos tú tienes el torneo local y el torneo nacional. Lo que ocurre en Santiago es otro tipo de campeonato. Pero tú te tienes que hacer cargo en el ámbito en que tú te desenvuelves. Y acá en Magallanes, si nos sacamos la pintura de guerra, hay muchos elementos en los que vamos a estar de acuerdo, tanto partidos de oposición como del gobierno. Y eso lo ha dado la alternancia. Antes de ser gobierno, la derecha le echaba la culpa a la incompetencia de la Concertación en muchas áreas. Ya con la alternancia se dieron cuenta que no son problemas de incompetencia, si no problemas estructurales de fondo. Y ahí nos encontramos unidos por una mirada regional más amplia. Como somos una comunidad pequeña es más fácil ponerse de acuerdo, como lo que pasó con el tema del gas”.

– ¿Ha considerado presentarse como candidato a gobernador regional?

– “No lo he considerado. Pero sí puedo decir que si considerara nuevamente trabajar para el Estado preferiría hacerlo desde el Poder Ejecutivo, más que en lo legislativo. Para las elecciones todavía falta harto. Tienen que haber primarias, haber participación construyendo un espacio de debate. Nadie puede decir que no necesita al otro para poder ganar. Pero la unidad no tiene que ser por motivos electorales, tiene que ser en términos de objetivos. En eso, estas renovaciones partidarias van a contribuir a tener un mayor nivel de encuentro, de debate y discusión. El ganar por ganar ya no me lo creo, tiene que tener un propósito y ese tiene que ver con cómo identificamos las prioridades de nuestra gente. Y eso requiere de mucho diálogo que requiere de un colectivo. Por eso estoy en un partido. Está lleno de liderazgos personalistas, que así como aparecen desaparecen. Los partidos políticos tienen una responsabilidad en democracia y eso es lo que tenemos que tratar de mantener”.