Juan Miranda, medio siglo de destacada presencia en los medios de comunicación

Cuando apareció la radio en la Región de Magallanes, ésta se transformó en un vehículo extraordinario de comunicación entre Punta Arenas y los interiores. Especialmente se destacan los “mensajes para el campo”, que perduran hasta hoy, lo que también ocurre en las emisoras chilotas, donde se envían recados a las islas del archipiélago, pero también a los coterráneos residentes en la Patagonia. Idéntico papel fue el de Punta Arenas en los albores de la radio.

En el libro “Las Comunicaciones a distancia en Magallanes” de Mateo Martinic y Claudio Buratovic, se ha manifestado que “no se podría entender la chilenidad de Magallanes sin conocer la evolución de las comunicaciones con el resto del país. Su importancia es a todas luces obvia, pero necesitaba de un estudio que diera cuenta del proceso que al mismo tiempo que permite conocer cómo se va integrando esa extrema periferia al ritmo nacional, se advierte que la Magallania no ha perdido su manera de vivir esa chilenidad, aún hoy, cuando la moderna comunicación ha reducido todas las distancias y empequeñecido el globo”.

Muchos personajes han estampado sus nombres en la radio de este sur del mundo. Uno de ellos, es Juan Manuel Miranda Vargas, nacido en Punta Arenas, el día 2 de Julio de 1950.

Hijo de Abraham Miranda Alderete, natural de Rilán y de Carmen Rosa Vargas Vidal, nacida en la isla de Quehui, ambas localidades de Chiloé.

Abraham viajó desde su tierra natal a Punta Arenas, en el año 1935, a fin de cumplir con su servicio militar y nunca más regresó a su lugar de origen. Cumplido el período de conscripción, se fue al campo a trabajar en diversas estancias de la zona. Por su parte, Carmen Rosa, cuando tenía dos años de edad, se trasladó con su familia a la Patagonia, pasando por Punta Arenas y radicándose finalmente en la localidad argentina de Río Gallegos.

El padre de Juan Miranda, trabajó en todas las estancias del sector continental, siendo considerado por todos como uno de los mejores baqueanos por los grandes conocimientos que poseía de los derroteros de la pampa.

Nuestro entrevistado viaja en sus añoranzas y nos narra:

“Recuerdo haber conversado con José Soto, transportista a quién apodaban ‘el Flecha’, en una oportunidad que viajé a la Argentina con el grupo Chalihue, y mientras transitábamos por el sector de San Gregorio, Soto recordó a Abraham Miranda, a quién apodaban ‘Machete’. Comentó que ese hombre era un ducho campesino y que conocía todos los sectores como la palma de su mano”.

“Cuando terminó de alabarlo, le aclaré, para su sorpresa, que yo era hijo de ‘Machete’ y nos confundimos en un sincero y fraternal abrazo”.

“En los continuos viajes que mi progenitor hacía a la Argentina, desempeñándose como mercachifle, pasaba donde quien luego sería mi abuelo materno que estaba residiendo con su familia en un puesto en el sector de Chimen Aike. Allí conoció a mi futura mamá y sus visitas se hicieron más frecuentes, hasta que decidió pedirle a su hija Carmen Rosa para ‘matrimoniarse’”.

“Mamá tenía como 17 años y a mi papá sólo lo había visto un par de veces de tal manera que, obedeciendo a su padre, a regañadientes, se casó. De esta unión nacimos tres hermanos Angel, María Angélica y yo”.

“Vivimos toda nuestra niñez en el barrio Sur, excepto cinco años que estuve en Río Gallegos. Nuestra casa se ubicaba en calle Miraflores con pasaje Martínez”.

“El año 1957, regreso de Argentina a mitad de año e ingreso a estudiar al Hogar del Niño Miraflores, que en ese tiempo tenía enseñanza primaria y se ubicaba muy cerca de mi casa. Tengo el orgullo de haber formado parte del coro del colegio, como solista. En las fiestas de fin de año cumplí la satisfacción de cantar, como solista, el tema Torna a sorrento, en italiano. Eso, me emociona cada vez que lo recuerdo”.

“Los niños del sector nos entreteníamos en el parque María Behety. En ese tiempo las casas llegaban hasta calle Las Heras; no existía la población Fitz Roy y eso era campo abierto y servía como nuestro patio de juegos donde nos ofrecía a la puerta de la casa, los sabrosos calafates”.

Su vida campesina

“Como a los 14 años, mi padre consigue con John Fell, de la estancia Brazo Norte, que me acepte como trabajador en la faena de la esquila. Cada verano concurría a la estancia”.

“Me desempeñé siempre como mesero, porque yo a esa edad era desarrollado y de buena estatura. Me aceptaron en esa labor porque iba recomendado, puesto que quienes hacían ese trabajo eran adultos, de 20 o 25 años”.

“La temporada de esquila se iniciaba antes de las fiestas de fin de año. Durante mucho tiempo no pasé la Navidad ni el Año Nuevo en mi casa. La esquila se prolongaba hasta mediados de febrero”.

“No era un campo tan extenso y en la estancia trabajaban siete u ocho personas. Entre ellas estaba ‘Cojinillo’, un veterano como de 100 años, que prácticamente era parte de inventario. Según contaba John Fell, él lo había dejado viviendo en Brazo Norte en recompensa a sus servicios prestados y dado que no tenía familia. Además, lo premiaba porque era un orgullo tener a una persona que había ganado un concurso de doma y jineteada en Buenos Aires. El anciano se pasaba todo el día en una mecedora instalada en el corredor de una de las construcciones del lugar”.

“Era bien pagada mi faena. Con ese dinero me compraba todo el uniforme escolar y lo que necesitaba para el año. Regresaba del campo, como se dice, ‘forrado en plata’”.

“En la Escuela 7 terminé mi quinto y sexto año, donde mis maestros fueron Maruja Becker y Enrique Miranda Cárcamo, gran dirigente del Club Deportivo Chile, el cual me introdujo en el mundo de la radio”.

“Mis estudios medios los hice en la Escuela Industrial, porque mi promedio de notas no me daba para ingresar al Liceo de Hombres ni al Comercial. Fui dirigente estudiantil, primero del curso y luego del Centro de Alumnos, con mi amigo Víctor Low”.

“También ahí comencé a cantar neofolclore con un grupo folclórico, el Eispa, -sigla de Escuela Industrial Superior de Punta Arenas-, participando en los primeros festivales que organizaba el profesor Enrique Lizondo. Lo integrábamos Francisco Díaz, Jaime Casola, Juan Carlos Alarcón, Enrique Miranda y yo”.

“En la Escuela Industrial había una meta: realizar la práctica en la Empresa Nacional del Petróleo porque de seguro al término de esta, quedaba contratado. Cuando egresamos, 10 alumnos fuimos elegidos para ir a Enap y yo rechacé esta posibilidad”.

“Ante esta determinación, la escuela mandó a llamar a mi apoderado: mi madre. En la oficina le dijeron: señora, su hijo rechazó ir a hacer práctica a la Empresa del Petróleo, porque dice que tiene trabajo en una radio”.

“En casa, me salvé de un sartenazo porque Dios es grande. Mi progenitora puso el grito en el cielo amenazándome con las penas del infierno”.

“‘¡Tú crees que vas a echar por la borda cinco años de estudios para ir a trabajar con puros borrachos, bohemios, gente que pasa botados en los bares! Vas a ir a la Escuela Industrial y le dirás que sí harás la práctica en Enap’, me reprendió mi mamá”.

“No le hice caso y me quedé

Su vida de radio

“Mi maestro Enrique, normalista, de esos que se preocupan de enseñarles todo a sus alumnos, captó que yo era muy buen lector y me ordenaba leer algún cuento de escritores chilenos para el resto del curso y sobre ello les daba la tarea. Eso me dio voz y seguridad en la lectura y pude entonces ganar el concurso para ingresar a Radio Minería, donde estuve desde el año 1969 hasta abril de 1973. Renuncié a esta emisora y me fui a trabajar a Radio Presidente Ibáñez en el mes de mayo, en una época muy difícil para esa emisora, que era calificada como muy contestataria y crítica del Presidente Allende. En un primer período estuve hasta el año 1976, tiempo muy dificultoso porque luego del golpe militar fue la única que siguió transmitiendo, pero intervenida. Sólo se nos permitía indicar la hora y tocar marchas militares”.

“En junio de 1976 me fui a la capital del país luego de haber contraído matrimonio en el mes de marzo de ese año. Con algunas recomendaciones en la mano, en agosto logro ingresar a radio Presidente Balmaceda, de la Democracia Cristiana, como lector de noticias. A los seis meses de estar allí, sufrí en carne propia la clausura de la emisora, dispuesta por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones”.

“Estuve un tiempo cesante pero en agosto comencé a trabajar en Radio Bulnes, en un programa deportivo como locutor comercial. La emisora era sencilla y había tenido su época de gloria en los años 50. Dos meses estuve allí, al cabo de los cuales fui contratado en Radio Portales donde me mantuve por siete años hasta ser tentado de regresar a Punta Arenas”.

“Por instancias de Juanito Crema, en ese tiempo gerente de Radio Presidente Ibáñez, volví a trabajar en esa emisora como jefe de Programas, con Roque Tomás Scarpa, que era el director. El sueldo ofrecido era magnífico de tal manera que dije, reúno dinero para comprar una casa y un auto y me regreso a Santiago. Llegué en el mes de marzo de 1982”.

“En una aventura personal, en el año 1991, instalé Radio Divina y estuve con esa emisora hasta 1999. Yo era ‘el propietario’ pero a medias con el banco que me había otorgado un préstamo que todos los meses debía cancelar la cuota correspondiente. Cuando no pude pagar más, debí dejar el proyecto y terminar con esa gran radiodifusora”.

“Mi ciclo en las comunicaciones continuó en Radio Magallanes y, en el año 2001 me quedo en Radio Polar, donde intervine en los espacios Polar en Parlamento, Vox Populi, y el Festival de la Canción Polar. En ITV conduje el programa Tierra Fértil, el cual llevo más adelante a Polar TV cuando éste canal inaugura sus transmisiones. También participé, hasta marzo del presente año, en el matinal de TV Red”.

Sin lugar a dudas que la trayectoria profesional en el mundo de las comunicaciones de Juan Miranda, lo han posicionado en un sitial de preferencia, no tan sólo en la región, sino también en otras latitudes.

Su profesionalismo en la animación del Festival Folclórico en la Patagonia, su participación como narrador en múltiples obras de radioteatro histórico, y hasta su inspiración musical que lo hizo triunfar junto al grupo folclórico Voces del Trumao, le entrega la potestad de entregar un consejo:

“A los jóvenes que desean incursionar en los medios de comunicación, les digo que no basta tener la intención; deben ser poseedores de una verdadera vocación, prepararse y practicar; especialmente leer, porque la sapiencia está en los libros y en las diarias publicaciones de los medios escritos. Ello, para que, en un momento en que necesite desarrollar cualquier tema, tenga los conocimientos necesarios para desenvolverse ante un micrófono o una cámara de televisión”.

Su existencia le ha impuesto grandes desafíos, especialmente en la salud, pero, fiel a su tenacidad y firmeza ante los embates de la vida, se encuentra superando, una vez más, problemas físicos que los recibe con filosofía y esperanzas de una recuperación que le permita seguir en sus planes futuros.