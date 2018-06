Juan Oyarzo Pérez, rector de la Universidad de Magallanes: “Efectivamente la carrera de Derecho no está acreditada”

Ante el nuevo antecedente que vino a encender más la llama desatada dentro de la Universidad de Magallanes por causa de la “toma” feminista -que conlleva denuncias de acoso a estudiantes por parte de profesores-, el proceso de acreditación no validado de Derecho, desde la institución aclararon el actual estado de ésta.

“Efectivamente la carrera de Derecho no está acreditada. Se encuentra en proceso de reacreditación”, afirma el rector de la casa de estudios, Juan Oyarzo Pérez.

Dicha afirmación comprueba justamente lo informado este martes por estudiantes del ramo a La Prensa Austral. La noticia de no acreditación causó desagrado y preocupación.

“Mediante la página web de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), nos acabamos de enterar que nuestra carrera no está acreditada; es la única a nivel nacional”, afirmó una estudiante universitaria, quien se reservó el derecho de dar su nombre y apellido por posibles represalias y consecuencias en su contra. Incluso de ser fotografiada por la espalda. De aparecer de manera pública esta joven en los medios de comunicación, posiblemente podría no llegar a finalizar sus estudios.

Entre las principales causas de la no acreditación, según informan desde rectoría de la institución en cuestión, se cuenta la poca jornada completa.

“A nosotros se nos ha hecho muy difícil juntar la masa crítica de recursos humanos que hoy día tenemos. Que yo sepa, la situación no se debe a que no se tiene bibliografía o no se cumplan con los requisitos de los profesores porque no tienen programa de doctorado. Pueden haber sido cosas más simples”, cree la máxima autoridad de la casa de estudios.

Quien contradice lo anterior es la misma estudiante que reveló la actual condición de Derecho. “La carrera no ha hecho nada. Es decir, seguimos aumentando el arancel año tras año, hay una desactualización bibliográfica (la mayoría data de la década del 80’), alta rotación de docentes por bajos sueldos y porque no les ofrecen nada, no contamos con facultad (somos un departamento)”.

En esta misma línea, el rector de la institución estatal no respalda lo anterior: “Tenemos una base de datos muy potente. Los estudiantes perfectamente pueden informarse con otro tipo de bibliografía y no solamente con lo que le están dando en la clase. Cada asignatura tiene una cantidad de libros para recomendar; yo puedo a lo mejor sugerir un libro que es del año 80, pero éste puede haber tenido varias actualizaciones”.

Desde este lunes Juan Oyarzo se encuentra fuera de la Región de Magallanes. Consultado sobre la renuncia de la ahora ex jefa de carrera de Derecho, Jasmina Jercic -quien duró menos de 60 días en su cargo directivo-, afirmó que no cuenta con ningún antecedente acerca del caso. Según precisa, desconoce cuál fue el problema o causa del hecho que la llevó a dar un paso al costado en plena “toma” feminista de la Universidad de Magallanes, la que se arrastra desde hace casi tres semanas.