Jueza Paula Stange asumirá en Rancagua

A las 16 horas de ayer, la jueza Paula Andrea Stange Kahler presidió su última audiencia en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, ya que en los próximos días se trasladará hasta la Región de O’Higgins para asumir nuevas funciones como jueza en el Juzgado de Garantía de Rancagua, tras adjudicarse el concurso público.

La abogada, oriunda de Curicó, manifestó estar satisfecha con su desempeño en sus casi seis años dirigiendo audiencias en el Centro de Justicia de la capital regional, revelando que su principal expectativa apunta a crecer laboralmente y acercarse a asuntos ligados con la Secretaría Técnica de la Igualdad de Género, pero siempre desde el proceso penal.

Visiblemente emocionada, destacó el equipo de trabajo conformado por sus, ahora, ex compañeros, como también con sus jefes, los ministros de la Corte de Apelaciones, señalando que “fui muy bien recibida y me voy muy contenta, pero creo que hay que ir avanzando”.

Respecto a los delitos más complejos en los que ha debido juzgar, sin dudas recordó aquellos relacionados con la trata de personas, enfatizando que “siempre es un desafío enfrentar este tipo de conflictos como asimismo otros delitos sexuales como los abusos y las violaciones”.

Finalmente, consultada por el complejo panorama judicial que se vive en la Sexta Región, tras los casos de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, la magistrada sentenció que “espero llegar sin prejuicios o por lo menos reconocer los que tenga, en general no conozco a los ministros ni a los jueces de Rancagua, y eso me pone en una posición relativamente privilegiada. No me cabe duda que es un desafío importante especialmente porque las aguas están un poco revueltas, pero es un momento para que pueda llegar gente nueva y pueda aportar desde una ventana más limpia en torno a las relaciones humanas y a lo que está pasando al interior del Poder Judicial”.