Junaeb y alimentación durante paro de profesores: “Entregamos un 70% más o menos de lo que se estima”

En la primera semana en que los profesores se sumaron al paro nacional, el servicio de alimentación en los establecimientos educacionales municipales funcionó casi sin variaciones, aseguró la directora regional (s) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, Vilma Aedo Bendeck. “La semana pasada tuvimos un buen porcentaje de servicios, pese a que lo mejor las cifras de los mismos corporativos de los establecimientos hablaban de menos adhesión, los estudiantes se portaron bastante bien y no tuvimos ningún colegio que no tuviera raciones. Por supuesto bajó la cantidad, creo que entregamos un 70% más o menos, de lo que se estima”, calculó.

De acuerdo a la baja asistencia, el servicio de cocina de cada establecimiento, se ajustaba a la realidad. Según destacó Aedo, “una de las particularidades que tenemos como programa, para salvaguardar la diferencia de lo que no estamos entregando, se hace la cantidad de raciones de acuerdo a la asistencia de los estudiantes focalizados, por cuanto si se tienen 200 raciones asignadas y llegan 20, solamente se asignan 20 y se le paga a la empresa 20 raciones, por lo tanto, no queda acumulado. Y la gracia de eso es optimizar también el recurso y no hacer las 200 para botar 180, pero siempre se ha trabajado así, tenemos encargados del programa que se han adecuado mucho a este tema y saben y trabajan en eso”.

Por poner un ejemplo, ayer, si bien los profesores del Liceo Sara Braun no están adheridos al paro, en la hora de almuerzo se entregaron 110 porciones. Esto porque los estudiantes que acceden a este servicio, tienen como requisito pertenecer a una familia con registro social de hogares de hasta el 60%, documentos que los apoderados deben presentar en cada establecimiento.

Pero en casos como la enseñanza media de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre (que funciona en el mismo edificio en que está el Sara Braun), de 98 raciones programadas, ayer solamente se entregaron 18 almuerzos y hubo 30 desayunos. “La dinámica se ve en la mañana, es muy raro que un niño vaya a tomar desayuno, cuando un colegio o los profesores están en paro, cuando pasa eso, lo que sí se aseguran es el almuerzo, que es cuando tenemos más asistencia”, finalizó la directora regional (s) de la Junaeb.

En cuanto a las manipuladoras de alimentos, la Junaeb cuenta con más de 300 funcionarios entre colegios y jardines y debe haber una manipuladora por cada 70 porciones que se entregan.