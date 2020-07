Justicia declara admisible recurso y paraliza corte de cuatro árboles en la Plaza de Armas

– Alcalde dispone de seis días de plazo para emitir informe a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible el recurso de protección presentado por la Agrupación Pro Verde y paralizó momentáneamente la tala de cuatro árboles que la Dirección de Aseo y Ornato del municipio concretaría desde este fin de semana.

En la resolución, el máximo tribunal en la región, atendió los argumentos de los recurrentes que plantean que la eliminación de los árboles se decidió de “manera unilateral, arbitraria e ilegal” y resolvió conceder una orden de no innovar, en el sentido de que no se proceda a la eliminación de ningún árbol de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, en tanto no se resuelva en definitiva el recurso.

Para ello la Corte de Apelaciones estableció un plazo de seis días para que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, responda con el informe antes que se pronuncie por el fondo del recurso de protección.

La Agrupación Pro Verde es representada por el abogado Oscar Gibbons, quien en parte del recurso fundamentó que “el informe era incorrecto, tanto en su metodología como en el análisis de los resultados de las tomografías, dado que generalmente estas no muestran un grave estado sanitario de los árboles que determina necesario eliminar, como lo señalan los informantes”.

Acatar lo resuelto

El alcalde Claudio Radonich comentó que por ahora sólo queda acatar lo resuelto por la justicia ante el problema que se plantea. “Nadie quiere cortar ningún árbol por capricho, pero no olvidemos que hace unos años se cayó uno en la esquina de la plaza y al caer nos encontramos que por fuera el tronco se veía bien, pero por dentro tenía un alto grado de pudrición”.

Recordó que por esa caída del árbol hubo tres transeúntes heridos y uno de ellos entabló una demanda contra el municipio. Por ello resolvieron realizar un estudio a todos los árboles existentes en la plaza, aplicándose tecnología por escáner.

Tras ese estudio hubo informes técnicos que fueron sometidos al conocimiento del Concejo Municipal y el alcalde pidió a la comunidad que esta acción de talar cuatro árboles (tres macrocarpas tipo ciprés y un álamo) sea vista como una decisión necesaria en adoptar por seguridad porque son árboles que tienen su vida o ciclo natural cumplido.

Además, Radonich recordó que en el vivero municipal tienen 33 árboles que podrán ser trasplantados en el futuro en la Plaza de Armas y que se sembraron con las mismas semillas de especies existentes en la zona cero del centro de Punta Arenas.