Karelovic retomó sus funciones como presidente de la Comisión de Finanzas del Concejo Municipal

Un afectuoso recibimiento de sus pares y del alcalde Claudio Radonich -con aplausos incluidos- recibió ayer el concejal Vicente Karelovic Vrandecic, quien retomó sus funciones durante la sesión del Concejo Municipal. En la oportunidad, el jefe comunal dijo que quería darle la más cordial de las bienvenidas al presidente de la Comisión de Finanzas. “Es bueno verlo de vuelta y tan bien, aquí estábamos todos preocupados, así que es un gusto tenerlo en este Concejo”, apuntó Radonich.

Karelovic agradeció a todas las personas que fueron a verlo a su casa y al hospital. “Estoy muy emocionado, quiero entregar dos saludos muy especiales: a usted, señor alcalde, que en numerosas ocasiones fue a mi hogar y al hospital, y a mi amigo Arturo Díaz que me ayudó incluso a separar los remedios que tengo que tomar”. Aprovechó también la ocasión para agradecer a la gente que lo llamó por teléfono y lo fue a visitar. “Estoy en recuperación, prontamente me someteré a una operación muy cortita por una arritmia que tengo que neutraliza el marcapasos. Esta intervención mi médico seguramente la realizará la próxima semana, esta no requiere hospitalización, es algo ambulatorio”, señaló.

Una vez concluida la sesión, se le consultó qué sentía de poder retomar sus funciones. “Muy emocionado, tuve una recepción maravillosa, agradecí los gestos de todos los que me visitaron en mi hogar y en el hospital, destacando al alcalde y al concejal Arturo Díaz que estuvo muy cercano a mi persona, pese a que somos de diferentes contiendas políticas, es un caballero y tiene un don de gente extraordinario y lo quiero mucho”, expresó.