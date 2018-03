Kel Calderón y Euge Lemos cautivaron con su belleza y simpatía en lanzamiento de Mac Cosmetics

El módulo central de Zona Franca se revolucionó con la presencia de Kel Calderón y Euge Lemos, los rostros de la firma Mac Cosmetics, que ayer lanzó su tienda más austral del mundo, en Punta Arenas, en el local Terra, de Zona Franca. La llegada de las dos figuras del espectáculo entusiasmó especialmente a una gran cantidad de adolescentes y jóvenes, que en todo momento, no dejaron de tomar fotos, compartir selfies con las protagonistas y “subir” sus historias a Instagram.

Ambas derrocharon simpatía, cercanía y amor para con las magallánicas, entregándoles, además, sus consejos y recomendaciones para lucir bellas y relucir su personalidad en todo tipo de instancias. En el evento, tanto Kel como Euge fueron las modelos para que el joven público pudiera apreciar las bondades de la firma de cosméticos.

“El mayor consejo que le puedo dar a las magallánicas es que Mac, como marca de maquillaje, es súper receptiva a que las chiquillas vengan a la tienda; tenemos a los mejores maquilladores, que van a estar muy contentos de ayudarlas, porque todas las pieles y texturas son diferentes, y necesitamos cosas distintas; a todas nos gustan, además, colores diferentes, entonces que no tengan miedo en venir. Es un mundo nuevo el que se les abre acá y ojalá le saquen el jugo a la tienda”, invitó Kel Calderón.

A su vez, la argentina Euge Lemos, que brilló con su rojo atuendo, también entregó su consejo de belleza. “Con un pequeño detalle te puedes sentir más segura. Para mí es fundamental, me gusta mucho los labios de color. Una puede no tener nada en la cara, pero un labial rojo o fucsia, te ilumina, y para las chicas que no les gusta tanto resaltar sus labios, un poquito de corrector y pintar las pestañas, te puede iluminar la mirada; son pequeños detalles, pero el ABC es el corrector, las pestañas y el labial. Eso te cambia el día y te hace sentir más segura”.

Mac en Magallanes

La vicepresidenta de la compañía Terra, Sigal Mark, en tanto, valoró la llegada de esta marca a Magallanes, porque “sabíamos que había una necesidad de traer cosméticos a Punta Arenas. Terra tiene una presencia muy importante en perfumería desde hace muchos años, pero sabíamos que el rubro de la cosmética no estaba y hace dos años decidimos empezar a trabajar con Misti Lover para traer Mac. Los precios estarán más baratos que en Santiago”, destacó.

A su vez, el director de Mac para el cono sur, Pablo Cárcamo expresó que “es un hito para la marca abrir la tienda más austral del mundo, que va a tener todas las colecciones y productos de Mac, que contamos con 52 colecciones al año, y que van constantemente rotando. En Punta Arenas vamos a contar con todo el line up de la marca”, resaltó. El directivo de la firma destacó además, que “Mac se caracteriza por ser muy inclusiva y para todas las edades, razas, géneros. Obviamente aquí, por el frío, se tiende a secar un poco más la piel, entonces tenemos muchos productos hidratantes, así como nuestro ‘caballo de batalla’, que son los labiales, las bases y las máscaras de pestañas. Además de los productos, ofrecemos servicios de maquillaje, por lo que la gente se puede acercar a la tienda y se les hace una evaluación, tips de maquillaje, recomendación, dependiendo de las características de cada persona”, aconsejó Cárcamo.