Kinesiólogo de la Uci cuenta su experiencia de ver recuperado a un paciente Covid-19

Es oriundo de Ovalle. Pero vivió en La Ligua. Estudió en la Universidad Católica de Valparaíso, y trabajaba en una clínica de Viña del Mar cuando decidió cambiar de aire.

Fue cuando vio un aviso que necesitaban un kinesiólogo en el Hospital Clínico de Punta Arenas, le pareció interesante el desafío. Decidió entonces dejar su zona de confort y postular al cargo.

Ganó el concurso y de eso han transcurrido ocho años. Hoy Damián Hurtado Ledezma se desempeña en una de las unidades más complejas de un hospital, sobre todo ahora, en que tanto se escucha hablar de las Uci y de los respiradores artificiales.

Atienden y ven pasar muchísimos pacientes. El nexo que se produce entre el equipo médico y la gente es muy fuerte. Por eso que los alegra tanto la recuperación y salida de un paciente de esta unidad de un paciente.

Momentos gratificantes

“Es siempre muy gratificante, independiente de la causa por la que ingresen. Uno va viendo toda la evolución dentro del estado de gravedad en el que llegan, y cuando logran salir de nuestra unidad, en buenas condiciones, es algo fantástico. Muchas veces los encuentras afuera, en la calle, te saludan y agradecen. Te dicen yo estuve hospitalizado con ustedes. Es tan gratificante ver que todo el trabajo que hizo el equipo permitió que el paciente se recuperara en las mejores condiciones”.

En la Uci los facultativos, enfermeras, kinesiólogos, técnicos paramédicos, auxiliares, forman todos un equipo. “Somos los que estamos dando la atención directa a los pacientes. Entregamos los procedimientos que se necesitan, establecidos de acuerdo a lo que dictamine el médico de turno”.

La realidad

tras el Covid-19

El trabajo es siempre el mismo, sólo que ahora la contingencia por el coronavirus generó un aumento sostenido de pacientes en camas críticas, conectados a ventilación mecánica.

La gran diferencia al trabajo que realizaban antes, es que ahora deben tomar todas las precauciones para minimizar al máximo los riesgos de contraer alguna enfermedad, como en este caso el Covid-19.

Ahora están en una alerta permanente, “y es un estrés adicional el hecho de que exista la posibilidad de que nos podamos contagiar. Hasta el momento tenemos un solo caso en nuestra unidad, que esta semana salió positivo”.

Esta situación ha llevado a una alteración en la conciliación de la vida familiar de los integrantes del equipo. “De hecho muchos de mis compañeros que tienen hijos han optado por irse de la casa. Estar en otros lados o dejar a sus hijos en redes de apoyo, como abuelos o tíos, para minimizar que puedan llevar algo a la casa. Tomamos todas las medidas, pero nada es cien por ciento infalible”, comento Damián.

Alegría profesional

Una de las grandes satisfacciones de su trabajo en la Uci es cuando logran extubar a un paciente que estuvo conectado a ventilación mecánica por el Covid-19. “Ese es uno de los momentos que tomamos con mucha alegría, porque ves la consolidación de un proceso que permite que el paciente no requiera más apoyo (de ventilación mecánica) y prontamente pueda abandonar nuestra unidad, y seguir su recuperación en otras dependencias de nuestro hospital”.

Hurtado explicó que cuando un paciente está muy grave necesita el apoyo y el soporte ventilatorio de los respiradores artificiales. Dada la gravedad requiere estar en un estado de descanso. “En este caso particular el Covid afecta al pulmón, y tenemos que dejarlos en reposo para que comiencen a recuperarse. Se utilizan muchas drogas, para que el paciente descanse, esté dormido, y la máquina, el ventilador mecánico, realice las funciones del pulmón. Lo que se conoce como la vía aérea artificial”.

En la Unidad de Paciente Crítico (UPC) trabajan con el sistema del “cuarto turno”. Un día entran a las 8 de la mañana y salen a las 20 horas. En la siguiente jornada van de noche, desde las 20 horas a las 8 de la mañana, y luego dos días libres.

“Mi experiencia ha sido buena y por eso me mantengo en Punta Arenas. Tengo mi red de apoyo, me gusta el clima de la zona, y creo que no cambiaría esto por otra parte de Chile. Además por la calidad humana de la gente”, comentó el profesional de 34 años de edad.